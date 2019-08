Havlíčkobrodsko – Pohled zajížděl ve druhém kole I. A třídy poprvé na hřiště soupeře, a nedovezl si ani jeden bod. O osudu zápasu rozhodl hned první poločas.

Pohled prohrál v Lípě 2:3. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

SVĚTLÁ N. S. B – ŽDÍREC N. D. B 5:1

Hosté přijeli bez brankáře, a navíc ve 35. minutě musel předčasně do sprch Malínský. Ovšem domácí šli do čtyřbrankového vedení do 34. minuty. Čtyřikrát se trefil kanonýr Křikava. První branka přišla už ve 3. minutě. Následně se trefil po rohovém kopu, když ještě přidal další dvě branky, tak bylo téměř hotovo.