V postupových bojích jim v souběžně hraných utkáních pomohl debakl oslabeného Tisu a nečekané selhání Světlé doma k zisku jistoty prvního místa. A historicky premiérové účasti v krajském přeboru v příští sezóně „Bylo to nečekané, že to již dopadlo v tomto kole. Lehce jsme to oslavili, ale hlavní oslava nás ještě čeká,“ prozradil Deníku s úsměvem v první reakci na dosažení mety trenér Pohledu Jiří Pabousek.

26. kolo: Světlá nad Sázavou - Humpolec B 1:4 (27. Mašek - 47. Farka, 57. Hypš, 77. Havel, 90.+1 Maršík), Rozsochatec - Mírovka 0:1 (71. Marek), Přibyslav - Štoky 4:0 (24. a 46. Vostál, 57. Wasserbauer, 87. Ondra), Lípa - Sokol Košetice 1:0 (63. Fejt), Třešť - Havlíčkův Brod B 2:3 (74. Šimek, 75. Kříž - 13. Víšek, 16. Bárta, 21. Šilhart), Chotěboř B - Pohled 1:6 (15. Hlaváček – 25., 56., 63. a 83. Kasal, 39. Eis, 75. Henek), Kostelec - Tis 6:0 (7. Lacina, 30., 47. a 71. Fejt, 65. Smejkal, 72. Hájek).

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

Dukovany potvrdily o víkendu svoji velkou jarní jízdu a záchranu v soutěži. Po páteční remíze v dohrávce na hřišti Herálce vyhrály v neděli i v Jihlavě nad Bedřichovem, kterému tak zkomplikovaly vytouženou cestu za návratem do přeboru.

K němu mají nyní blíže Šebkovice, které uspěly v Měříně. Definitivu mohou získat už v příštím kole, kdy na svém hřišti přivítají právě Bedřichov.

26. kolo: Želetava - Jemnicko 3:0 (34. a 82. Simandl, 87. Jičínský), Velká Bíteš B – Náměšť n. O.-Vícenice 3:1 (84. a 90.+1 Šimončič, 89. Pokorný - 30. Chadim), Bedřichov - Dukovany 0:1 (66. Čermák), Měřín - Šebkovice 0:2 (58. a 71. Pánek), Bory - Kouty 4:1 (45. Chalupa, 47. Karásek, 71. Ochrana, 87. Rot - 66. Parma), Luka nad Jihlavou - Budišov-Nárameč 1:5 (60. z pen. Urbánek – 30., 39., 45., 57. a 65. Dymáček), Herálec - HFK Třebíč 5:3 (39. z pen. Boháč, 42. Otava, 56. a 84. Štěrba, 62. Holeš - 32. Nnadi, 72. Maleta, 87. Kristek).

Dohrávka 22. kola: Herálec – Dukovany 2:2 (76. Holeš, 87. Boháč - 9. Furiš, 84. Dúcký).