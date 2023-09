Favority skupiny by asi většina příznivců hledala jinde než v Lučici. Fotbalisté z Havlíčkobrodska ale rozehráli ročník báječně. „Vstup do sezóny je z našeho pohledu až nad očekávání,“ připouští Michal Šťastný.

Střetnutí s béčkem Světlé vyznělo pro jeho svěřence jednoznačně. „Zápas rozhodla asi skutečnost, že Světlá přijela v kombinované sestavě, protože jí hrálo i áčko. Měli tam kluky z dorostu i hráče, kteří dopoledne hráli za céčko,“ uvědomuje si hrající lučický trenér.

Po poločase domácí vedli 2:0. „Začátek utkání ale nebyl až tak jednoznačný. Dobře nám zachytal Pepík Šimánků. Když se nám podařilo dát góly, začalo se dařit a i mančaft podal dobrý výkon. Ve druhém poločase už to bylo spíše jen o dohrání zápasu,“ glosoval zápas Šťastný.

Odehrané čtyři zápasy samozřejmě ambice týmů jen naznačují. V Lučici se ale pochopitelně v popředí tabulky líbí. „Chtěli bychom hrát v první polovině tabulky,“ netají kouč. A přidává další důvod, proč se ve vyšších patrech pořadí pohybovat: „Nikdo ani neví, jestli příští rok proběhne avizovaná reorganizace soutěží, nebo to ještě nebude. Podle prvních zpráv, které běží fotbalovým světem, první půlka tabulky by měla jít výš, druhá dolů. Ale co bude… My se rozhodně chceme držet nahoře.“

Zkušený fotbalista povyšuje klubové ambice nad své. „Já už jenom dohrávám,“ směje se Šťastný. „Chodím si pro radost zahrát i za béčko, takže o víkendu mám dva zápasy. V sedmatřiceti letech a po patnácti letech v Rakousku žádné osobní ambice vážně nemám.“