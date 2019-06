Havlíčkobrodsko – Leštině se nepovedly poslední dva zápasy a klesla na čtvrté místo. O víkendu prohrála doma s Dobronínem 3:1.

Štoky byly prvnímu týmu rovnocenným partnerem | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

ŠTOKY – BEDŘICHOV 1:4

Domácí měli problémy se sestavou, a na jejich hře to bylo znát. První poločas byl vcelku vyrovnaný, hosté sice byli trochu víc na míči, ale branka nepadla. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení Starého a hosté se tak více tlačili do zakončení. Bedřichov šel ovšem do vedení už ve 48. minutě, po hodině hry Štoky srovnaly. Kunc přehlavičkoval brankáře. Pak přišla penalta po faulu Kunce a Lacina ji proměnil. Domácí pak hru otevřeli a chtěli zápas ještě zdramatizovat, ale hostům se povedli dva brejky. „Musím pochválit celý tým za bojovnost a že zvládli být rovnocenným soupeřem vedoucímu celku tabulky,“ řekl trenér David Kunc.