Štoky – Náročná podzimní sezona skončila pro Štoky devátým místem v 1.A třídě se ziskem sedmnácti bodů. A tak se dá z důvodu těžkého losu hodnotit pozitivně. „Měli jsme těžký los, hráli jsme osm zápasů venku a jen pět doma. Navíc hned na začátku jsme narazili na domácím hřišti na vedoucí celek tabulky,“ potvrdil kouč Josef Partl.

Fotbal. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ten samozřejmě měl i přesto smělejší plány. „Chtěl jsem být v tabulce trochu výš. Máme ale přeci jen úzký kádr, a když dva hráči vypadnout, tak je to znát,“ přiblížil Partl, který k týmu naskočil v před sezonou a tak neměl moc času na přípravu. „Přes zimu ale bude víc času. Příprava bude tvrdá, na to jsem už kluky připravil a věřím, že na jaře na tom budeme o dost líp,“ věří štocký kouč. Ten si přeje jediné. Na jaře potrápit soupeře. „Chtěl bych, aby z nás měli strach. A navíc jsem si dal za cíl, že budeme pátí,“ naznačil své plány Partl, který to samozřejmě vidí jako reálnou věc. Přeci jen jejich skupina je vyrovnaná. Na vysněnou pětku chybí Štokům pouhé dva body. Druhá sezona ale bývá nejtěžší, ovšem Štokům nahrává do karet jarní los, kdy je čeká hned osmička zápasů na domácím hřišti. „Tak musím říct, že z toho strach nemám. Jednou vyhrajeme a jsme někde jinde,“ řekl rozhodně Partl.