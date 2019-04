„Nečekali jsme lehký zápas, protože soupeřův A-tým hrál už v pátek. A to se také potvrdilo. Přijelo kvalitní mužstvo, které nás v individuálních fázích předčilo. Ovšem myslím, že v konečném výsledku byla asi remíza zasloužená pro oba dva týmy,“ řekl leštinský kouč David Hospodka.

Góly: 73. Bránik – 77. Nedvěd. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 2:5. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Leština: Březina – J. Proněk (81. Krajíček), Kožnar, M. Proněk (54. Bárta), Forejt, Prchal, Čuřík, Štros, Mišovic, Bránik, Burjetka. H. Brod B: Kubát – Hloušek (46. Tuhý), Molák, Žáček, Franc (81. Pazderka), Bartok (46. Nedvěd), Cakl, D. Henek, Pártl, Polcar (71. Látera), Karlík.

SVĚTLÁ N. S. – HUMPOLEC B 3:1

Hosté byli v prvních dvaceti minutách aktivnější, i proto že domácí hráli bez čtyř hráčů základní sestavy, a na začátku to bylo znát na jejich souhře a na kombinaci. Už v 9. minutě využil špatné rozehrávky domácí obrany Maršík. Vyrovnání přišlo ve 20. minutě, kdy samostatnou akci zakončil Pešek, který obstřelil brankáře.

Chvíli po návratu z kabin šli domácí do vedení. Hosté zahráli rukou ve vápně a penaltu proměnil Mbemba. A za další čtyři minuty pojistku tří bodů přidal Pohnětal, který opět vyslal parádní střelu a dal na 3:1. „Ke konci prvního poločasu a začátek druhého jsme byli jasně lepší,“ řekl k utkání manažer týmu Miloš Malina.

Góly: 20. Pešek, 49. Mbemba (PK), 53. Pohnětal – 9. Maršík. Rozhodčí: Terber. ŽK: 4:2. Diváci: 160. Poločas: 1:1 Světlá n. S.: Novotný – Karel (81. Filippi), Sladkovský (73. Kozlík), J. Valenta (46. D. Valenta), Krajanský, Burda, Křikava (88. Skalický), Pohnětal, Pešek, Čermák, Mbemba.

ŠTOKY – PACOV 7:3

V prvním poločase se hrál vcelku vyrovnaný fotbal. Oba celky vstřelily po dvou brankách. Už v 7. minutě poslal svůj tým do vedení Prokš, který napřáhl za vápnem a poslal balon po zemi k tyči. Jenže o tři minuty později bylo srovnáno, když se trefil Pavelec. Ve 21. minutě započal svůj střelecký hattrick Žila po individuální akci. Ve 36. minutě přišla červená karta, když Šprla viděl druhou žlutou a musel tak předčasně do sprch. Po jeho ruce dokázal Rybčák opět srovnat krok.

Do druhého poločasu vstoupily Štoky s tím, že byli i v deseti lepším týmem. Hosté se snažili být lepší, ale domácí hráli z pozorné a zabezpečené obrany. V 50. minutě šli do vedení, když se trefil Buben a když přišel čtvrtý gól, tak hosté vrhli všechny své síly do útoku a zůstaly tak otevřená vrátka pro brejky domácích. A ti hned tři proměnili v branky.

„Na to, že jsme hráli s posledním, tak to byl těžký zápas. Soupeř se snažil a bylo na něm vidět, že chce s jeho situací v tabulce něco udělat,“ řekl trenér domácích Radek Palán.

Góly: 7. Prokš, 21., 63. a 87. Žila, 50. a 81. Buben, 90. Pernička – 10. Pavelec, 36. Z. Rybčák, 59. Švečík. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (36. Šprla). Diváci: 201. Poločas: 2:2. Štoky: T. Kubát – Miksa, Starý, Jindřich Dáňa (84. Josef Dáňa), Šprla, Pernička, Bošacký (78. Gleixner), Buben (89. J. Kubát), Lóži (46. Holík), Žila (88. Vaněk), Prokš.

KOSTELEC – MÍROVKA 2:2

Góly: 25. Zadražil, 42. Mašek – 86. Dvořák, 89. Rásl. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Netopilík, Němec, Semrád, Lacina, Dvořák, Mach, Semelka, Hart (64. Provazník).