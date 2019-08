ŠTOKY – KAMENICE N. L. 0:3

Domácím chyběli tři hráči základní sestavy, takže měli kombinovanou sestavu, ale i přesto odehráli dobré utkání. V něm jim chyběla produktivita. V prvním poločase měli čtyři akce, které mohly skončit gólem. Hosté se dostali do dvou šancí a obě proměnili. Ve druhém poločase soupeř ze tří šancí jednu proměnili. „My jsme doplatili na nízkou produktivitu. Byl to kvalitní zápas s mužstvem, který bude hrát minimálně o špici. Myslím si, že to bude hlavní aspirant na postup,“ řekl štocký kouč Josef Pártl.

Góly: 14. Hadrava, 35. a 82. Houser. Rozhodčí: Straka. ŽK: 1:4. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Štoky: Uhlíř – Buben (73. Bošacký), A. Dáňa (86. J. Kubát), J. Dáňa (46. Vaněk), Kohout, Lóži, Miksa, Perníček (86. Palán), Žila, T. Kubát, Havel.

ROZSOCHATEC – KOŠETICE 2:1

Pro nováčka z Rozsochatce bylo vítězství ubojované. „Soupeř byl lepší, byl víc na balonu, nám se ale podařilo využívat jeho chyb,“ potvrdil trenér Jakub Fiala. V 11. minutě přišel centr ze strany a Martin Venc poslal svůj tým do vedení. Snížení přišlo po necelé půl hodince hry, kdy hosté poslali dlouhý balon za obranu, domácí čekali, že bude odmávaný ofsajd, ale nebyl. A tak Štyx přehodil brankáře. Ve druhé půlce Rozsochatec nepouštěl soupeře do šancí a dokonce mohl skórovat Bílek, ale vychytal ho gólman. A nakonec dokázal vedení ubojovat.

Góly: 11. M. Venc, 41. J. Bílek – 28. Štyx. Rozhodčí: Kopřiva. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Rozsochatec: A. Bílek – Málek, P. Dundáček, Brož, Meloun, Šimek (85. Dostál), Plodík, Křivohlavý (89. Hečko), J. Bílek, Pelikán (65. Svoboda), M. Venc (87. Jelínek).

SVĚTLÁ N. S. – KOSTELEC 3:7

„Kdybychom v 15. minutě vedli 3:0, tak se nikdo nemohl ničemu divit, ale místo toho jsme prohrávali,“ zlobil se manažer domácích Miloš Malina. Hostům se podařilo do půl hodiny hry jít do dvoubrankového vedení. Domácí se nadechli k vyrovnání ještě v prvním poločase, a to během jedné minuty. Jenže když se vrátili z kabiny, tak po hrubých chybách obrany a gólmana opět o dvě branky prohrávali, a do té doby měli zápas ve své moci hosté. Ti ještě přidali tři branky.

Góly: 35. Prášek, 36. Sladkovský, 73. Sobek – 14. a 28. Mašek, 53. Paul, 56. Zadražil, 60. a 67. Vavroušek, 87. Kružík. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Poločas: 2:2. Světlá n. S.: Novotný – Martínek (73. Kozlík), Karel, Prášek (56. Křikava), Krajanský, Pohnětal, Pešek, Sobek, Stránský, Čermák, Sladkovský.

TELČ – MÍROVKA 1:1

Góly: 23. Beňo (PK) – 46. Svítil. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (45. Mach). Diváci: 92. Poločas: 1:0. Mírovka: Berky – Rásl, Dvořák, Martínek, Semrád, Lacina, Netopilík, Semelka, Mach, Němec (87. Böhm), Svítil (77. Velfl).

HUMPOLEC B – H. BROD B 1:0

Góly: 75. Maršík. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. H. Brod B: Kolář – Král (46. Nedvěd), Janovský, T. Karlík, J. Peřina, Polívka, Pártl, Pazderka, Látera (74. Čapek), Chalupa (68. Jirák), Hloušek (59. Nápravník).