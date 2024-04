V naší nové anketě jste byl čtenáři Deníku vyhlášen Hvězdou víkendu. Co tomu říkáte? Samozřejmě to potěší a děkuji všem za poslané hlasy. Největší podíl na tom má ale hlavně tým.

Už jsme spolu hovořili po startu tohoto ročníku a zdá se, že Vám střelecký prach nezvlhnul ani přes zimu. Jak se stále ještě na kraji jara cítíte?

Že budu dávat góly se ode mě očekává, je to moje práce. Jsem v mladém kolektivu, takže po sportovní stránce se cítím na třiadvacet.

V prvním kole jste zdolali Štoky zcela jasně. Jaké to bylo utkání?

Začali jsme velice dobře a dali jsme i brzy gól. Celý tým hrál velice slušně a odměnou bylo pět gólů. Utkání ale mělo utkání i negativní chvilku, a to surový a zbytečný faulu na Fildu (Filipa Guhla).

Rozsochy a jejich jarní fotbalová euforie. Proti Křižanovu zazářil Radek Padrtka

Sám jste dal tři góly, dva z penalty. Nebál jste se jít na tu druhou?

Nebál jsem se, výsledek byl rozhodnutý. Navíc mi půjčil Roman střelecké kopačky, tak to nemělo kam uhnout.

Vloni měla Mírovka starosti se záchranou až do posledního kola, s čím jdete do jara letos?

Letos už neprohrajeme. Trenér říkal, že budeme do třetího místa a co řekne trenér, je svaté.

V sobotu hrajete znovu doma, tentokráte s Košeticemi. To bude asi těžší soupeř. Co od utkání očekáváte?

Vítězství, nic jiného. Máme za sebou kvalitní zimní přípravu, všichni jsme se snažili poctivě trénovat a nyní musí přijít výsledky.