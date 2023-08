Devět gólů ve dvou zápasech je solidní vizitkou Mírovky. „Doufám, že to takto bude pokračovat a půjde nám to všem i nadále,“ netají spokojenost se startem sezony Jan Marek.

Zadrhnutí brankostroje se pilíř útoku týmu neobává. „Určitě ne. Máme hodně ofenzivní hráče, takže střílet góly rozhodně budeme,“ tvrdí rozhodně.

Před Markem a jeho spoluhráči však nyní stojí velká nedělní výzva. Duel v Košeticích, která letos dosud neinkasovala. „Bude to těžké,“ uznává opora Mírovky. „My se ale v každém zápase dokážeme semknout, to bylo vidět v prvních dvou kolech, kdy jsme oba náročné zápasy zvládli. Takže věřím, že se nám to podaří i v Košeticích.“

Přestřelka ve Štokách. Dát pět gólů a nevyhrát je smutné, přiznává trenér Polák

Mírovka se na jaře trápila a o záchranu 1. A třídy bojovala do posledního kola. Letošní ambice jsou pochopitelně vyšší. „Chceme hrát vršek tabulky,“ má jasno Marek. „Nějaké postupové ambice nemáme, ale umístění do třetího čtvrtého místa, to bereme. Prostě se pohybovat nahoře a být více v klidu než minulou sezonu.“

A osobní střelecké ambice? Vydrží Janu Markovi střelecká forma? „To bych rád. Uvidíme. Zatím mi to střílí, tak snad se mě to bude držet,“ uzavírá.