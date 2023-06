Pohledští fotbalisté nezvládli poslední duel sezony v sousední Mírovce a odmítli tak druhý postup v řadě. „Přesto hodnotím sezonu zcela určitě jako povedenou,“ odmítá velké chmury hrající kouč Michal Sobotka.

S rozjezdem pomohli Masopust i Tecl. Chrániče z Vysočiny dobývají fotbalový svět

V klubu si uvědomují, že první část sezony byla z jejich strany povedenější. K dvaatřiceti podzimním bodů přidali totiž na jaře jen polovinu této porce. „Podzim byl z naší strany naprosto super. Jaro se nám už tolik nepovedlo. Všichni jsme se ale shodli, že to byl velmi dobrý rok,“ tlumočil Sobotka i názor kabiny.

Ostatně postup do přeboru před startem soutěže rozhodně v klubu neplánovali. „Určitě nebylo naším cílem hrát o postup. My jsme ani netušili, do čeho jdeme. Takže pro nás bylo příjemné překvapení, jak se nám v soutěži celkově dařilo,“ vysvětluje trenér.

Přestože hráči nyní odpočívají, vedení spát rozhodně nemůže. „Už máme naplánovanou přípravu. Někteří noví kluci přijdou, někdo skončí, přijde i nový trenér. Tohle všechno už máme naplánované,“ vypočítává Sobotka, který tak přiznává svůj konec na trenérské židli.

Musíme mančaft okysličit. V sezoně chceme být úspěšní, plánuje trenér Oulehla

Reakce na neúspěšný závěr sezony? „Kdepak. Víte, hrát i trénovat najednou není to pravé ořechové. Trénovat jsem šel jen proto, že předchozí trenér skončil a nikdo to nechtěl vzít,“ uvedl nyní již bývalý trenér.

A zároveň prozradil jméno nového kouče týmu. „Přijde Radim Sehnal, který letos trénoval Mírovku,“ překvapili Pohledští angažováním svého osudového pokořitele z posledního kola.

Zdroj: Deník/Karel Líbal