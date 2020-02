Havlíčkobrodské béčko přivítalo átřídní Hlízov, se kterým prohrálo 1:5, ale podle slov trenéra Františka Součka má soupeř ve svých řadách třetiligové a divizní hráče, a to bylo na hře znát.

ŠTOKY – PŘIBYSLAV 0:3

„Byl to první zápas, dostali jsme tři branky, ale dvě jsme si dali sami. Podařilo se nám zapracovat dva mladé hráče do základu. Jsem spokojený,“ řekl k utkání trenér Štoků Josef Pártl.

Poločas: 0:2. Štoky: Uhlíř – Kunc, T. Kubát, A. Dáňa, Delín – J. Dáňa, Prokš, Buben, Pernička – Vaněk, Bošacký. Střídali: Holík, Lóži, Miksa, J. Kubát.

SVĚTLÁ N. S. – DOBRONÍN 3:1

„Konečně to byl soupeř, který nás prověřil. My jsme hráli v okleštěné sestavě a odehráli jsme dobrý zápas. Myslím, že jsme byli od začátku do konce herně lepší. Jsem rád, že kluci zápas hned po soustředění odmakali. Navíc se chytili i dorostenci .A hráli dobře,“ přiblížil duel manažer Světlé Miloš Malina.

Góly Světlé n. S.: Pohnětal 2, Zelenka. Poločas: 2:1. Světlá n. S.: Zelenka (60. Boudník) – Filippi, Burda, Vebr, Karel – Teclík, Krajanský, Čermák, Čálek – Pohnětal, Muzikář. Střídal: Lebeda.

H. BROD C – ROZSOCHATEC 0:3

„První dvě branky jsme inkasovali po ztrátě balonu na půlce hřiště, a soupeř to dokázal potrestat. Třetí pak po ztrátě míče, krásnou střelou. Druhá půlka už byla vyrovnaná, měli jsme dost šancí, ale bohužel jsme se nebyli schopný trefit do brány,“ prozradil havlíčkobrodský kouč Milan Meloun.

„Byl to spíš klidnější zápas, žádné velké souboje, docela dobrý fotbal z obou stran. První poločas jsme měli převahu, pak jsme to ale prostřídali a soupeř začal trochu kousat, ale hodně šancí spálili,“ doplnil i své hodnocení trenér Rozsochatce Jakub Fiala.

Góly: J. Bílek 2, Jelínek. Poločas: 0:3. H. Brod C: Duben – Soukup, Fišer, Novotný, Stojan – Udržal, Němec, P. Mareš, Bouda – Teplan, Kubát. Střídali: Desenský, Adamec. Rozsochatec: Peňáz – M. Šimek, Brož, Málek, Meloun – Jelínek, Plodík, Pelikán, D. Dundáček – J. Bílek, Hečko. Střídali: Dobrovolný, Gregor, Sizov, Lhotka, Kiss, A. Bílek.

H. BROD B – HLÍZOV 1:5

„Musím uznat, že za Hlízov hrají divizní a třetiligoví hráči. Z naší strany byla znát snaha, ale fotbalově je soupeř jinde. Jiří Kubát naskočil za hosty a dal dvě branky,“ řekl k utkání brdský trenér František Souček.

Góly H. Brod B: Chalupa. Poločas: 0:3. H. Brod B: Kandr – Hloušek, Pártl, Pazderka, Nápravník – Tuhý, D. Henek, Chalupa, Látera – Král, P. Karlík. Střídali: Cakl, Peca, J. Peřina.

POHLED – Č. BĚLÁ 6:1

„Bylo vidět, že je to první utkání. V prvním poločase bylo hodně zkažených přihrávek. Po změně stran pak Bělá odešla fyzicky, my jsme dali tři branky až na konci zápasu,“ zhodnotil duel pohledský bard Jan Moučka.

Góly Pohled: Rérych 2, Michal Sobotka (PK), Eis, Zych 2. Poločas: 1:0. Pohled: P. Krpálek – M. J. Hospodka, Krpálke, Eis, Martin Sobotka – L. Hospodka, Klement, Mach, Šikner – Rérych, Michal Sobotka. Střídali: Siebenbürger, Pospíchal, Zych, Drlík, Moučka.

ŽDÍREC N. D. B – RVÁČOV 2:5

„Soupeř byl v prvním poločase lepší, bylo na něm vidět, že si s míčem rozumí. Na nás zase, že jsme se ještě v přípravě s míčem nepotkali. Byli lepší, to musím uznat,“ uvedl hrající trenér Ždírce Josef Zahradník.

Góly Ždírec n. D. B: Malínský 2. Poločas: 0:2. Ždírec n. D. B: Fousek – Marek, Němec, Škaryd, Dubský – Vomela, Matějka, Navrátil, Zahradník – Bříza, Polanský. Střídali: Malínský, Losenický, J. Pecina, O Pecina.

KUTNÁ HORA B – TIS 3:2

„Soupeř byl kvalitní, sice hraje okres, ale z jeho strany tam byla fotbalovost. U nás bylo znát že jsme poprvé na hřišti, balon nám dělal problémy. Soupeř byl fotbalovější, důraznější, vlastně ve všem byli lepší. Z naší strany to nebylo nic extra, hodně jsme běhali bez balonu, měli jsme nějaké náznaky, ale nic výrazného. Byli jsme zkrátka ve všem druzí,“ uznal záložník Tisu Josef Zezulák.

Góly Tisu: vlastní, Vala. Poločas: 3:1. Tis: Sojka – Benák, P. Šidlák, Mareš, Bárta – Kafka, Zezulák, Šiška, Benda – Miřátský, Vala. Střídali: J. Šidlák, Kučera.