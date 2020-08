Fotbalisté Světlé nad Sázavou v prvních dvou kolech pokaždé vedli, ale zápas pokaždé skončil dělbou bodů. „No řekl bych to ostřeji, ale nebudu sprostý. Prostě jsme to zkazili,“ uznal prozatímní trenér a manažer v jednom Miloš Malina. „Trenér Masopust odešel sám, neodvolali jsme ho. Po neúspěšných zápasech necítil podporu hráčů ani realizačního týmu, tak skončil,“ dodal.

Následně se Skláři dočkali tří bodů a své vedení dotáhli do zdárného konce. A humpoleckou rezervu porazili 2:0, ale na potvrzení vítězství čekali až do 82. minuty. „Ovšem je pravda, že jsme od začátku byli lepším týmem. Jen jsme v prvním poločase dali jen jednu branku. Nedotáhli jsme do konce dalších několik šancí. Mohli jsme už rozhodnout dřív,“ uznal prozatimní trenér a manažer Miloš Malina. Jeho svěřenci měli ještě po poločase dvě tutovky, které neproměnili, dočkali se až osm minut před koncem.

Leština se i po třech kolech krčí na chvostu tabulky, když padla v Humpolci, doma nestačila na Černíč a o víkendu inkasovala šest branek od vedoucí Kamenice. „Nemůžeme se dostat do hry. Minulý týdne jsme měli s Černíčí vyhrát, ale podcenili jsme je. „Kluci počítali se třemi body. Ale prohrávali po hrubých chybách v obraně. Pak jsme se sice zvedli a dali branky, ale přišla další hrubá chyba a soupeř dal na 4:2 a bylo po zápase,“ uznal leštinský kouč David Hospodka.

Poslední soupeř byl herně úplně někde jinde. „My jsme sice čtyři šance měli, ale nedali jsme je a s takovým soupeřem, pak nemůžeme uspět,“ potvrdil Hospodka, jehož svěřence sráží hrubé chyby a neproměňování šancí.

V Leštině ale doufají, že se vše zlomí a už v dalším kole budou bodovat. To je čeká rezerva Havlíčkova Brodu.