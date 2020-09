Světelské áčko porazilo jednoznačně rezervu divizního Slovanu 4:0. „Zasloužené vítězství. A musím říct, že takhle dobře jsem ještě kluky hrát neviděl,“ uznal sportovní manažer Sklářů Miloš Malina.

Také podle hostujícího asistenta Jindřicha Adamce měl jeho svěřenci k bodům daleko. „Světlá vyhrála naprosto zaslouženě. My jsme nemohli na body ani pomýšlet.“

Havlíčkovu Brodu se nedařilo po fotbalové stránce. „Ale nebyli jsme schopní se vyrovnat s jejich důrazem. A bez toho nemůžeme vyhrát nebo alespoň bodovat,“ potvrdil Adamec.

Světlé se zápas vydařil, hlavně v prvním poločase, kdy šla do dvoubrankového vedení. „Ještě jsme nedali tři samostatné nájezdy. Teslík pak pěknou ranou otevřel skóre a stejný hráče dal na 2:0. A to byl exkluzívní gól z pětatřiceti metrů, když přehodil vyběhnutého brankáře,“ přiblížil Malina.

Druhý poločas byl o něco vyrovnanější, ale Brod se k ničemu pořádnému nedostal. „Z naší strany to bylo bez šancí. Bylo to spíš o tom, kolik dostaneme. Domácí měli dobře vyplněný střed a my jsme nebyli schopni využít jejich slabších stran,“ uznal Adamec.

Světlá už potom hrála v klidu na brejky. A hned dva se jí podařily proměnit.

V nejnižší krajské soutěži (I.B třídě) si poradilo céčko Sklářů s céčkem Havlíčkova Brodu. Ovšem po prvním poločase tomu výsledek nenasvědčoval. Hosté totiž vedli o dvě branky. „Nám se ale podařilo naštěstí do poločasu snížit. Bylo to štěstí, protože za stavu 2:0 by to bylo pro nás asi horší,“ uznal světelský Martin Vaňkát.

Druhá půle dokonala obrat. Miroslav Křikava nejprve srovnal, ale Brodu se podařilo jít opět do vedení. Ovšem pak už úřadovali jen domácí. „Byli jsme lepší,“ potvrdil Vaňkát.

Světlá v 57. minutě opět srovnala a poté během dvou minut dvěma brejky rozhodla o svém vítězství 5:3. Všech pět branek si mezi sebe rozdělili dvougólový Lukáš Dibelka a autor hattricku Miroslav Křikava.