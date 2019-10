KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ

CHOTĚBOŘ – SVĚTLÁ N. S. 3:2

První část přinesla rychlý hokej, domácí byli prvních 10 minut lepším mužstvem. V 7 minuty šli do vedení v přesilové hře. Hosté se však po obdržené brance hodně zlepšili a do konce třetiny byli lepším mužstvem naopak oni, a hlavně v závěru měli domácí několikrát obrovské štěstí, že puk neskončil za Peškem.

Ve druhé části mohli branky vstřelit obě mužstva, ale ujala se souhra Hospodky a Dvořáka, kteří zvýšili na 2:0. Hosté snížili z přesilové hry. Ve 39 minutě diváci viděli další využitou přesilovou hru domácích, když se trefil opět Dvořák. Světlá po chvilce snížila hezkou brankou Kohouta.

Vyrovnaná poslední třetina již žádnou branku nepřinesla, sudí neuznal hostům v závěru vyrovnávací branku pro postavení hráče v brankovišti a začalo být zle. Při signalizovaném vyloučení Bradáče, kdy Dvořák jezdil po ledové ploše a nebyl k zastavení, neudržel v rohu nervy Blažek, který Dvořáka pěstí do obličeje knokautoval a Chotěboř dohrávala téměř dvě poslední minuty v pěti proti třem, ale nenechala si již body vzít.

Branky a nahrávky: 7. Svoboda (Dvořák), 34. Dvořák (Jan Hospodka), 39. Dvořák (Svoboda) – 35. Blažek (Šíma), 39. Kohout (P. Včela). Rozhodčí: Kareš – Švejda, Pošvář. Vyloučení: 4:7; navíc: Jaroslav Ludvík 10 min. OT. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 325. Třetiny: 1:0, 2:2, 0:0. Chotěboř: Pešek – Musílek, Lacina, Suchý, Jaroslav Ludvík, Jakub Ludvík, Jaroš, Mendl, Kříž – Dvořák, Svoboda, Činčila, Kraučuk, Jak. Hospodka, Pecen, Jan Hospodka, Mašek, Vlček. Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Šíma, Bradáč, Zvěřina, Adam, Kořínek, Fibikar, Svoboda – P. Včela, Jakub Doležal, Kubát, Jindra, Jaroslav Doležal, Blažek, Kopecký, Kohout, Štros.

CHOTĚBOŘ – LITOMYŠL 7:4

„Chotěboř se dnes těžko rozjížděla, ale od druhé části hráči domácímu publiku ukázali, jak se bojuje o body,“ řekl tajemník domácího klubu Jaroslav Ludvík.

Branky a nahrávky: 22. Dvořák (Svoboda), 31. Svoboda (Dvořák, Lacina), 39. Hospodka Jan, 43. Vlček (Lacina), 48. Lacina, 57. Dvořák (Svoboda), 60. Dvořák (Mašek, Suchý) – 4. Navrátil (Drobný, Ostřanský), 19. Drobný (Šklíba, Ostřanský), 21. Křesťan (Mečiar), 54. Ostřanský (Drobný). Rozhodčí: Vrba – Říha, Kalus. Vyloučení: 4:7, Navrátil – Litomyšl OT + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 220. Chotěboř: Pešek – Lacina, Jaroslav Ludvík, Kříž, Suchý, Mendl, Jakub Ludvík, Jaroš, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Činčila, Vantuch, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Pecen, Březina, Jelínek.

SVĚTLÁ N. S. – M. TŘEBOVÁ 5:6 PP

První třetinu jednoznačně ovládli domácí, kteří vedli už 5:1. Soupeře předčili ve všech činnostech. Druhá třetina měla úplně opačný scénář a započala se stíhací jízda hostů, kteří se dostali na dostřel. A to mohli být domácí rádi, že se nedostala Moravská Třebová do vedení. Srovnání přišlo ve třetí třetině tři minuty před koncem zápasu. V prodloužení pak dokonal obrat Pavlovský, stačily mu na to necelé tři minuty. „Vstup do zápasu se nám hrubě nepovedl a první třetina byla celkově hodně špatná. Od druhé třetiny, po některých změnách v sestavě, jsme se výrazně zlepšili. Poslední třetina byla z naší strany výborná,“ řekl trenér hostů Igor Čikl.

Branky a nahrávky: 3. Kratochvíl (Přibyl), 9. Kopecký (Šíma, Doležal Jaroslav), 12. Přibyl (Svoboda, Kratochvíl), 15. Kubát (Kořínek, Doležal Jakub), 15. Doležal Jaroslav – 7. Pavlovský (Augustin, Sedláček), 2´2. Hradil (Faltus, Marek), 34. Řehulka (Cekr), 36. Pavlovský (Čikl, Augustin), 57. Pavlovský, 63. Pavlovský (Augustin). Rozhodčí: Škorpil – Kolář, Hájková. Počet diváků: 205. Třetiny: 5:1, 0:3, 0:1 – 0:1. Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Šíma, Zvěřina, Bradáč, Kořínek, Fibikar, Svoboda – Jaroslav Doležal, Kopecký, M. Přibyl, T. Kratochvíl, Jakub Doležal, V. Piskač, Kubát, Štros, J. Přibyl.