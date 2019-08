Z elitní čtyřky minulého ročníku tak zbyla jen Kamenice nad Lipou. Ta po krajském přeboru sice pošilhává už delší dobu, ale na realizaci tohoto cíle potřebovala tým posílit. To se však nestalo.

„Měli jsme v hledáčku tři hráče, ale nepřišel ani jeden,“ přiznal trenér Josef Hadrava a doplnil: „Spíše jsme oslabili. Na půl roku do zahraničí odcestoval Tadeáš Zahradník a přišli jsme o brankáře Ondru Přibyla, kterému se narodila dcera,“ zmínil ztrátu opor.

Proto jsou v Kamenici se stanovováním cílů podstatně opatrnější, než by se mohlo po předešlé sezoně čekat. „Podzim bude o tom, že se pokusíme nasbírat co nejvíce bodů, a uvidíme, jak se situace vyvine. Na jaře by se měli oba hráči, o které jsme přišli, vrátit, takže pak budeme silnější,“ nastínil plány.

V Košeticích, které dva roky hrály krajský přebor, skončil trenér Josef Krtek. Sokol přišel i o rychlonohého Jana Starého, který své fotbalové aktivity definitivně přesměroval do Českých Budějovic, kde žije a trénuje mládež. Kádr do definitivní podoby dospěje asi až těsně před začátkem soutěže, což je dáno spoluprací s Pelhřimovem. „Uvidíme, kdo nás posílí. Budeme teprve jednat,“ informoval jeden z nejzkušenějších hráčů a zároveň člen vedení klubu Tomáš Vejsada.

Z Havlíčkobrodska má na papíře nejsilnější tým Leština. Perspektivní mladý tým vybudovala Třešť, na vydařené jaro bude chtít navázat Telč.

Soutěž má hned tři nováčky a především Rozsochatec nechce hrát druhé housle. Tým se mu povedlo posílit. Z Chotěboře získal Málka, z divizního Ždírce se mu vrátil brankář Bílek. „Myslím si, že se nám povedlo zkvalitnit obranu. Chtěli bychom se co nejdříve vyhnout bojům o záchranu. Bylo by dobré, kdybychom skončili do osmého devátého místa. To by nám pro první rok v soutěži stačilo,“ svěřil se trenér Jakub Fiala.