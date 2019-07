Pod novým trenérem Liborem Švecem začala s tréninkem rezerva Velkého Meziříčí. V kádru by se mělo objevit hned sedm hráčů, kteří přechází z dorostu. K nim pak přibude zkušený Lukáš Berka, jenž kvůli časovému vytížení skončil ve třetiligovém A-týmu. Zkušenosti z MSFL bude i nadále předávat mladším spoluhráčům zkušený matador Jaroslav Krejčí.

„Mým prvním úkolem je stabilizovat kádr. Rád bych hrál koukatelný fotbal a pohyboval se v klidném středu tabulky,“ řekl Švec.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

19. 7. Měřín, čas a místo v jednání

28. 7. V. Bíteš B, čas a místo v jednání

4. 8. Budišov-Nár., 17.00 (V)

TJ Sapeli Polná

S novým modelem realizačního týmu vstoupili do přípravy ve Stáji. Hlavním a zároveň hrajícím trenérem je Petr Tržil. Jeho asistentem, který bude rovněž na hřišti, je Petr Doucha. Koučování zápasů bude mít z lavičky na starosti Milan Klimeš. Kádr posílil útočník Filip Vomela z Jamného, který působil v Lukách. Z Jamného se po roce vrací Pavel Matějíček. Trenéři už ze zdravotních důvodů nemohou počítat s brankářským veteránem Ivanem Rezničenkem, a k dosavadní jedničce Tomáši Hajnému hledají dalšího gólmana.

„V jednání je ještě několik hráčů, ale teprve je vyzkoušíme, poté se uvidí,“ řekl předseda klubu Jiří Babínek.

Zahájení přípravy: 9. 7.

Zápasy

14. 7. Dobronín, 17.30 (V)

21. 7. Žďár n. S., 17.30 (D)

28. 7. H. Brod B, 17.30 (D)

4. 8. Želetava (pohár), 18.00 (V)

TJ Nová Ves

Žádné změny v kádru, jen čekání na uzdravení marodů. Trenér Radek Šikola doufá, že se nebude opakovat závěr minulé sezony, kdy mu schá-zelo hned pět hráčů základní sestavy. „Prioritou je, aby-chom zůstali po kupě,“ říká kouč.

Zahájení přípravy: 11. 7.

Zápasy

13. 7. Luhačovice, 18.00 (V)

21. 7. Tišnov, 17.30 (D)

30. 7. Žďár n. S., 18.00 (D)

4. 8. Kunštát, 17.30 (D)

Sokol Bedřichov

Nováček krajského přeboru zatím disponuje jednou posilou v podobě Marka Zamazala z Dobronína. S Telčí se pak podařilo prodloužit působení Tomáše Havlíka. „Do kádru jsme posunuli některé dorostence a máme ještě něco rozjednaného,“ prozradil trenér Zbyněk Peštál.

Zahájení přípravy: 17. 7.

Zápasy

21. 7. Kouty, 17.30 (D)

27. 7. Měřín, 17.00 (D)

28. 7. Bohdalov (pohár), 17.00 (V)

3. 8. podle postupu v poháru

Sokol Šebkovice

Vítěz I. A třídy si užil postupových oslav, ale v plánu už má kvalitní přípravu. „Krajský přebor je fotbalová soutěž, my se musíme zaměřit hlavně na taktiku a organizaci hry. Ruku v ruce k tomu půjde i kondice, samozřejmě všechno s míčem. Jinak už to dnes ani nejde,“ uvedl trenér nováčka Lubomír Venhoda. V kádru velké změny nebudou, po dlouhodobém zranění se vrací Martin Chytra.

Zahájení přípravy: 16. 7.

Zápasy

21. 7. Třešť, 17.00 (D)

28. 7. soupeř v jednání

4. 8. Jevišovice, 10.00 (D)

HFK Třebíč

Trenér Petr Kylíšek je známý svým pozdějším startem přípravy. „Respektuji fakt, že kluci prakticky dvě sezony hráli v sobotu i neděli. Je potřeba, aby si odpočinuli. O to pak ale bude příprava intenzivnější. Podle kuloárů by měl tým posílit navrátilec z Polné Tomáš Válek. „Rád bych ho v kádru měl, ale to je spíše otázka na vedení. Usilujeme ještě o další dvě posily.“

Zahájení přípravy: 16. 7.

Zápasy

21. 7. Dobronín, 17.00 (Trnava)

24. 7. Stará Říše, 18.00 (V)

27. 7. Třešť, 17.00 (Trnava)

2. 8. Jemnicko, 18.00 (V)

SK Huhtamaki Okříšky

Úkolem zkušeného kouče Gustava Cabúka bude hlavně zlepšení součinnosti jednotlivých řad. „Dostávali jsme na jaře dost gólů, navíc přivítáme pět dorostenců a po zranění se vrací Jan Tekal a Martin Mašek.“ Podepsanými posilami pak jsou Tomáš Trnka ze Želetavy a Vojtěch Bence z Třebíče.

Zahájení přípravy: 9. 7.

Zápasy

17. 7. Kouty, 17.30 (Čechtín)

21. 7. Dukovany, 17.00 (Čechtín)

31. 7. Budišov-Nár., 17.00(Čechtín)

3. 8. Kostelec, 17.00 (D nebo Čechtín)

TJ Dálnice Speřice

Klub z Humpolecka si na přípravu vyčlenil o něco více než tři týdny. „O to více bude intenzivní, všechno bude ve vyšším tempu,“ usmívá se trenér Jiří Holenda starší, který by rád tým v nejbližší době posílil. „Chceme získat jednoho útočníka a zájem máme i o brankáře. Jména zatím z prozaických důvodů uvádět nebudu.“

Zahájení přípravy: 15. 7.

Zápasy

21. 7. Slavoj Polná, 17.00(Čejov)

28. 7. Lom u Tábora, 17.00 (V)

4. 8. Dobronín, 17.00 (D)

FC Chotěboř

V kádru se příliš změn neudálo. Do Ždírce nad Doubravou odchází Martin Koutný. Jinak je tým stejný jako v uplynulé sezoně. Jedna změna se uskutečnila i v realizačním týmu, kde má Miroslav Plíšek nového asistenta. Tím se stal trenér B-týmu Bronislav Staněk.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

13. 7. H. Městec, 17.00(V)

20. 7. Hlinsko, 17.00 (V)

27. 7. N. Bydžov, 17.00 (V)

3. 8. Polná, 17.00 (D)

SK Přibyslav

Tým trenéra Františka Poláka opustil Vlastimil Pospíchal. Jinak se kádr nezměnil. Naopak do něj ještě pár jmen přibylo z dorostu a B-týmu. Nově příchozím je pak Josef Novotný mladší z Tisu. „Ještě mám rozjednané dva hráče,“ dodal Polák.

Zahájení přípravy: 8. 7.

Zápasy

21. 7. Skuteč, 17.00 (V)

28. 7. Dobronín, 17.00 (V)

31. 7. Světlá n. S., v jednání (V)

4. 8. R. Svratka, 16.30 (V)

FK Kovofiniš Ledeč n. S.

Ledeč naskočí do letní přípravy s novým trenérem. Zdeňka Jungvirta nahradil ledečský záložník Martin Nepovím, který postupně ukončuje aktivní hráčskou kariéru. Ten bude moci počítat vesměs se stejným týmem, který odehrál uplynulou sezonu. „Skončil jen Erik Koubský a do týmu přišel Michal Havel z Přelouče,“ prozradil nový kouč. Ten v prvních čtrnácti dnech zaměřuje přípravu na fyzickou kondici a poté budou následovat herní věci. „A chci také zapracovat na herním systému,“ dodal Nepovím.

Zahájení přípravy: 9. 7.

Zápasy

13. nebo 14. 7. Kutná Hora, čas v jednání (D)

20. 7. soupeř v jednání

28. 7. Světlá n. S., v jednání (V)

3. nebo 4. 8. v jednání

FC Slavoj Žirovnice

Fotbalisté Žirovnice naskočí do přípravy příští týden a čeká je jen herní ladění. „Příprava je strašně krátká, takže bude vyloženě herní. Budeme dolaďovat věci, ve kterých jsme měli na jaře špatné vlastnosti a chyby. Bohužel na víc není čas,“ potvrdil kouč Miroslav Zeman, který může počítat s téměř kompletním kádrem.

Chybět bude pouze Jiří Houška, který ukončil činnost, a mladý Adam Váš je na testech v třetiligovém Táborsku. Takže nad ním ještě visí otazník.

Zahájení přípravy: 19. 7.

Zápasy

20. 7. Perleťový pohár (V. Meziříčí, Jihlava juniorka, Žirovnice, Kamenice n. L.)

27. 7. J. Hradec, v jednání

3. 8. Humpolec, v jednání

FK Pelhřimov

Pelhřimov bude opět patřit mezi největší kandidáty na postup do divize. Jeho celek opustila dvě zásadní jména Tomáš Jeřábek a Pavel Benda, který skončil hlavně z pracovních a rodinných důvodů. Ovšem trenér Pavel Regásek doufá, že už by se mohl do sestavy vrátit Martin Kostroun. „Doufejme, že už se dá dokupy. Do kádru také přišli kluci, kteří skončili v dorostu. Externí doplnění jsme neřešili,“ dodal pelhřimovský trenér. Ten počítá v přípravě spíš s nacvičením taktických věcí, protože má k dispozici jen čtyři týdny na přípravu. „Máme vcelku zásadní změny, takže se budeme snažit vyladit tým,“ dodal.

Zahájení přípravy: 10. 7.

Zápasy

14. 7. Ždírec n. D., 17.30 (hřiště Košetice)

20. 7. Humpolec, 17.30 (V)

27. 7. Amalliendorf, 16.30 (D)

3. 8. Táborsko B, 17.30 (D)

FC Náměšť-Vícenice

Fotbalisté Náměště zahájí letní přípravu v pátek, svěřence trenéra Petra Kylíška čekají tři tréninky týdně. „Pauza byla krátká, bude to klasická letní příprava s balonem,“ oznamuje kouč a dodává: „Situaci nám komplikuje skladba přípravných zápasů. Soupeři nám odříkají duely ze dne na den, tak jako třeba teď na víkend Start Brno.“ Novými tvářemi jsou kromě odchovanců z dorostu Jiří Chlup z Tišnova a Tomáš Nekuda z Velké Bíteše.

Zahájení přípravy: 12. 7.

Zápasy

21. 7. čas a soupeř v jednání

24. 7. Tišnov, 17.30 (D)

28. 7. FŠ Třebíč (pohár), 17.00(V)

4. 8. podle postupu v poháru