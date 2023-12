Nečekaný titul podzimního půlmistra v rukou fotbalistů Okříšek to jen potvrdil. „Přebor je letos nesmírně vyrovnaný, prakticky každé kolo přineslo nečekané výsledky,“ komentoval úroveň nejvyšší krajské soutěže kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Čím to, že se klub z dvoutisícového městyse pohybuje mezi krajskou elitou bez přerušení už devatenáctou sezonu? „Je to dáno především lidmi, kteří se tu o fotbal starají. Je to otázka srdíčka, všichni tu dávají klubu sto procent volného času. Navíc devadesát procent kádru tvoří kluci z Okříšek, parta je tu skvělá,“ zdůraznil.

Na slova kouče vedoucího celku podzimní tabulky v podstatě navázal jeho kolega z Rapotic. Ty patřily, po loňských záchranářských bojích, k nejpříjemnějším překvapením první poloviny sezony.

Průběžné páté místo je pro celek z třebíčského okresu výborným vysvědčením. „Nedokážu říci, zda je tento ročník přeboru horší, nebo lepší oproti tomu předchozímu. Stoprocentně je ale mnohem vyrovnanější. Loni byl výrazně odskočený vedoucí Pelhřimov, naopak letos může každý porazit každého, pohled na tabulku to jen potvrzuje. Bodové rozdíly jsou nahoře i dole velmi malé,“ sdělil trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Ten by si pro jarní část přál o něco širší kádr, než měl k dispozici na podzim. „Dá se říci, že jsme jej odehráli ve dvanácti třinácti lidech. Pozitivem je, že by nikdo neměl odejít, se záložníkem Ošmerou, který nás v létě posílil, jsme domluvení na celou sezonu. Chtěl bych dát šanci dvěma šikovným dorostencům, ale přesto bych ještě jednoho či dva hráče rád přivedl. Hlavně do obrany by se posila hodila,“ pousmál se.

Zajímavé srovnání, vzhledem k tomu, že je Pacov nováčkem přeboru, poskytl lodivod šestého celku tabulky, který se týmu ujal až v létě, po postupu z I. A třídy. „Přiznám se, že jsem do té doby krajský přebor Vysočiny neznal. Naopak jsem měl dobré povědomí o jihočeském přeboru,“ prozradil kouč Slavoje Marek Císař.

Jak tedy srovnání elitních soutěží na Vysočině a v jižních Čechách vychází? „Řekl bych, že ta úroveň je velice podobná. Po tom půlroce bych řekl, že jediný rozdíl je v tom, že na Vysočině se hraje více silovější fotbal. Na zimu máme domluvené přípravné zápasy s kluby z jižních Čech, takže uvidíme,“ přemítal.

O tom, že papírové předpoklady v tomto ročníku pokaždé neplatí, vědí v mančaftu z Pelhřimovska své. „Kromě Fotbalové školy Třebíč, která je nejfotbalovějším týmem, je zbytek přeboru vyrovnaný, prohrát či vyhrát se dá s každým. Potvrdil to zápas posledního podzimního kola, kdy jsme se trápili s poslední rezervou Meziříčí a nakonec byli rádi aspoň za bod,“ připomněl Císař.

Také letošním nováčkem, ale díky opačnému důvodu než Pacov, jsou fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. Ti prošli po sestupu z moravskoslezské divize radikální proměnou kádru. V tabulce jsou pak až předposlední.

A jak na Lužánkách vnímají kvalitu přeboru? „Oproti divizi je to úplně něco jiného. Rozdíly mezi týmy nejsou velké, to mohu potvrdit. Mimo Třebíče chce jen málokdo hrát fotbal. Kolikrát zápasy připomínají spíše válku,“ řekl hrající trenér Pavel Blaha.