Solidní představení. Tak by se ve stručnosti dalo shrnout to, co na podzim v krajském přeboru předváděli fotbalisté Slavoje Polná. Po červnovém sestupu z divize a velké proměně kádru je druhé místo podzimní tabulky slušným počinem.

To ostatně potvrdil také kouč Slavoje. „Jsme relativně spokojení. Mohlo to samozřejmě být i lepší, třeba venkovní zápasy nám příliš nešli. Zisk sedmadvaceti bodů je ale rozhodně úspěchem, ani jsme nečekali, že to bude tak dobré,“ sdělil Lukáš Adamec, jenž se týmu ujal v letní přestávce.

Jeho svěřenci byli na domácím hřišti naprosto dominantní. Bilance šesti výher a jediné remízy, v tom se jim vyrovnal pouze lídr z Pelhřimova. „Před našimi fanoušky jsme podávali dobré výkony. Hlavně směrem dopředu jsme byli silní a dávali rovněž mraky branek. Na domácí půdě si naše mladé mužstvo hodně věřilo,“ potěšilo Adamce.

Jak už ale naznačil, na hřištích soupeřů to byla úplně jiná káva. Zisk osmi bodů ze sedmi utkání je hodně podprůměrným výsledkem. „Nebýt venkovních zápasů, byli bychom Pelhřimovu blíže než na současných šest bodů,“ uvědomoval si kormidelník Slavoje.

Hlavní příčinu venkovních nepříliš úspěšných výsledků by ale znal. „Klíčovou roli hrála psychika. Byli jsme schopní dát jeden týden doma sedmičku Ledči, která rozhodně nemá špatné mužstvo. Jenže poté jedeme na půdu rezervy Velkého Meziříčí a náš výkon je diametrálně odlišný. Na venkovních hřištích tým ještě neumí prodat to, co umí. Je to ale o další práci, abychom jim dostali do hlav, že musíme hrát všude stejně. Jedná se o daň za nezkušenost,“ uvědomoval si.

Projevovalo se to i na střelecké bilanci fotbalistů Polné. Zatímco v domácím prostředí v sedmi zápasech nasázeli do branky soupeřů pětadvacet gólů, za stejnou porci venku sotva třetinu. „Doma jsme dávali mraky gólů, ale venku to bylo špatné. Někdy jsme se ani nedokázali dostávat do šancí,“ všiml si.

Ačkoliv obrana Slavoje inkasovala relativně málo branek, nebyl třiačtyřicetiletý trenér s její prací úplně spokojený. „Naše obrana je velice mladá. To byl asi hlavní důvod toho, že se v ní objevovaly hrubé chyby, které znamenaly ztráty bodů. Krajní beky máme podle mého nejlepší v soutěži, ale stopeři se ještě potřebují sehrát. Kvalitu však rozhodně mají,“ zdůraznil Adamec.

Je třeba připomenout, že z kádru, který ještě před rokem působil v divizi, toho v klubu z Jihlavska příliš nezůstalo. „Chvilku trvalo, než si všechno sedlo. Několik hráčů z loňské sezony tu sice zůstalo, ale většina kluků se do týmu v létě posunula z našeho béčka. Doposud tak měli zkušenost jen s I. A či I. B třídou,“ pokyvoval hlavou.

Jak se trenérovi Slavoje zamlouvala úroveň elitní krajské soutěže na Vysočině? „Hodnotím ji spíše negativně. Některé zápasy s mančafty ze spodku tabulky neměly valnou úroveň. Nevím, možná to třeba těm soupeřům zrovna nesedlo, ale úroveň přeboru určitě není taková, jaká byla dříve. Vrchní polovina tabulky je slušná, na jejím spodku už je to horší,“ neskrýval.

V jarní části budou mít v Polné rozhodně o co hrát. Jelikož se v létě rozšíří tři divizní skupiny ze čtrnácti účastníků na šestnáct, bude z pěti krajských přeborů na Moravě a Slezsku tentokrát postupovat šest až osm klubů. To v závislosti na tom, zda z druhé ligy spadne žádný, jeden, nebo dva moravské celky.

V kabině Slavoje o tom dobře vědí. „Kluci to sledují, je to pro ně motivace. Celé jaro bude o co hrát, což je jen dobře. Určitě pro nás postup do divize není prioritou, ale kdyby se povedl, ničemu bychom se nebránili. Na Pelhřimov se nedíváme, pokud jej nepostihne nějaký kolaps, je nereálné, aby ho někdo předstihl. Ale druhé místo reálné je,“ připustil Adamec.

Přes zimní pauzu bude chtít se svými svěřenci zapracovat na změně myšlení pro venkovní zápasy. „Jak se tu léta hrála divize, byli všichni nastavení tak, že se venku jen může bodovat, ne musí. Náš přístup ale musí být stejný, ať hrajeme doma či venku,“ zdůraznil.

Jedná se také o posílení kádru. „Chybí nám ofenzivní střední záložník. Něco už máme rozjednaného, pokud by se to podařilo, mohlo by to naši hru ještě zvednout,“ uvědomoval si.

Zimní příprava prý bude velice pestrá. „Chceme ji takovou udělat. Takže spinning, tělocvična, soustředění, aby to kluky bavilo. Herně nás prověří kvalitní týmy, Rousínov, Svitavy, ale také divizní Ždírec či Humpolec,“ naznačil Adamec.