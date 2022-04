Všechno odstartují již čtvrteční dva dohrávané zápasy 16. kola krajského přeboru Vysočiny. A oba nesmírně důležité. V tom prvním dojde od 16.15 na hřišti Nové Vsi k souboji dvou nejlepších celků soutěže.

Podaří se Nové Vsi alespoň částečně vedoucím Speřicím vrátit srpnový debakl 0:5? „Nijak nespekulujeme, chceme si to se Speřicemi rozdat na férovku. Počítám, že oni to vidí podobně. Myslím proto, že to nebude zápas nějak extra takticky svázaný,“ sdělil kouč Nové Vsi Jaroslav Havlík.

Také druhý dnešní duel elitní krajské soutěže slibuje zajímavou podívanou. Utkají se totiž dva nejhorší celky soutěže. Od 17.00 vyzvou fotbalisté posledního Bedřichova v tabulce jen o tři body lepší Chotěboř.

Votava: Naše velká chyba. Ve vyrovnání jsem neustále věřil, kontroval Pohanka

Na Velký pátek se budou hrát zápasy dalšího kola třetí ligy a divize. V Moravskoslezské fotbalové lize se od 17 hodin představí Nové Město na Moravě na stadionu jihomoravských Rosic. A každý bod by v boji o záchranu potřebovalo jako sůl.

To dobře ví i kapitán Vrchoviny. „Rosice jsou určitě hodně nepříjemný soupeř. Hrají podobným stylem jako my, ale moc gólů nedostávají. Jejich hráči jsou soubojově silní, nehrává se tam moc dobře,“ sdělil Lukáš Michal.

Zbraně ovšem dopředu neskládá. „Každý zápas je jiný. Budeme muset zabojovat, protože body potřebujeme někde uhrát. Budeme bojovat,“ burcoval Michal.

A našel i možné pozitivum. „Papírově jsou Rosice jasným favoritem, ale nám se proti těžším protivníkům kolikrát daří lépe, než když máme plnit roli favorita,“ pousmál se.

Krajské derby ovlivnilo aprílové počasí. Humpolci uškodilo vynucené střídání

Hned dvě okresní derby v pátek naservíruje 18. kolo moravskoslezské divize D. Už od 10.30 přivítá Havlíčkův Brod o záchranu bojující Ždírec nad Doubravou.

Ten si bude chtít spravit chuť poté, co v neděli přišel v nastaveném čase o výhru nad Žďárem. „Proto je dobře, že hrajeme už v pátek, navíc derby v Brodě. Na takový zápas nemusíme nikoho motivovat a tím alespoň hodíme ten nepodařený závěr proti Žďáru rychle za hlavu,“ prozradil trenér Tatranu Michal Votava.

Právě fotbalisté FC Žďas vyzvou od 16.00 na jaře trápící se Velkou Bíteš. Dočkají se po třech remízách první jarní výhry? „Byli bychom rádi, pokud by se nám to podařilo. Velkou Bíteš dobře známe, podařilo se nám ji v tabulce předstihnout, rádi bychom to potvrdili,“ řekl kouč Žďáru Václav Pohanka.