FK BOHEMIA SVĚTLÁ N. S.

„Kluci se připravovali individuálně, byli v kontaktu s trenérem a předávali si informace. Po uvolnění opatření chceme začít tento týden s klasickým tréninkem,“ potvrdil světelský manažer Miloš Malina. „Chceme se nějak udržovat a trénovat. Máme také schůzi, tak na ní se domluvíme co a jak. Chceme domluvit i nějaký přátelák. Já už se opravdu těším,“ dodal.

Tréninkový proces bude probíhat podle toho, jak se rozhodne o začátku soutěže. „Asi to budeme trénovat do konce června, pak přijde zřejmě přestávka, ale hlavně čekáme na rozhodnutí, kdy začneme hrát,“ uznal Malina, který také potvrdil, že se žádné změny v kádru neudály.

TJ SOKOL ROZSOCHATEC

„Chceme začínat v pátek, samozřejmě podle počasí. Zatím se budeme scházet v úterý a v pátek. Pak se ještě s klukama domluvím, jestli se nesejdeme i o víkendu a 30. května bych chtěl domluvit nějaký přátelák,“ prozradil rozsochatecký trenér Jakub Fiala, který by rád trénoval až do startu nové sezony. „Ještě jsem s klukama nemluvil, ale chtěl bych trénovat v kuse. Samozřejmě počítám s tím, že nám někteří kluci vypadnou kvůli dovoleným.“

Kdyby se začínalo až v září, tak by se z toho nikdo v Rozsochatci nehroutil. „Je mi jasné, že by to znamenalo hrát i v týdnu. Byl by to trochu problém, protože máme hodně hráčů na vysokých školách, ale když se to dá vědět s dostatečným předstihem, tak bychom se s tím nějak popasovali,“ dodal Fiala.