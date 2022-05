Na podzim patřili do horní poloviny tabulky. Také úvodní jarní kola jim vyšly. Od poloviny dubna ovšem fotbalisté Žirovnice v krajském přeboru marně čekají na další bodový zisk. „Máme spoustu zraněných a nemůžeme se z toho vyhrabat,“ stýskal si trenér Slavoje Martin Švec.

První čtyři jarní kola, to byla od jeho oveček povedená písnička. Ke dvěma domácím výhrám totiž přidaly remízové výsledky ze hřišť protivníků.

Poté však přišla domácí prohra 0:2 s Novou Vsí, na níž pak navázaly další čtyři. „Bude to znít jako výmluva, ale je prostě faktem, že máme hodně zraněných, navíc klíčových hráčů,“ řekl Švec.

A pokračoval. „Je nás málo, takže řada hráčů nastupuje do utkání s nedoléčeným zraněním. Vůbec se z toho nemůžeme vyhrabat. I sekretář klubu říká, že něco podobného tu nepamatuje.“

Proto by si v Žirovnici už nejraději přáli, aby byla sezona u konce. „V naší situaci rozhodně. Vůbec nevím, jak budeme sestavu skládat. Teď nás čekají soupeři ze spodku tabulky, ale nebude to nic lehkého. Už bychom zase potřebovali bodovat,“ neskrýval kouč Slavoje.

Naposledy se Žirovnice postavila v okresním derby lídrovi tabulky krajského přeboru, celku Speřic. Nevybouchla, ale stačilo to jen na prohru 0:2. „Odehráli jsme celkem slušný zápas. Speřice určitě měly ve hře opticky navrch, ale také my jsme měli šance. Bohužel nám to tam teď nepadá,“ uznal po utkání Švec.

V sobotu se Žirovnice představí na půdě HFK Třebíč, o týden později doma přivítá rezervu Velkého Meziříčí a sezonu zakončí utkáním na hřišti Bedřichova. Přeruší nepříznivou sérii?