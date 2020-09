Konec několikaletého trenérského parťáka mu rozhodně radost neudělal. „Míra se rozhodl, jak se rozhodl. Každopádně jsme jeho odchodem hodně ztratili. Byl nejlepším koučem, jakého jsme v Žirovnici měli. Je potřeba vidět nejen současné výsledky, ale především to, co s týmem dokázal před tím,“ poklonil se práci kolegy.

Že skončí spolu s ním, ale odmítl. Setrvání na lavičce trápícího se týmu bere jako nutnost. „Neměl jsem moc na výběr. Kluky bych dostal do ještě větších problémů. Žádný trenér, který by byl připravený tým převzít, tu teď není, proto se s tím musím prát,“ přijímá výzvu.

Úkol ho nečeká vůbec lehký. Problémy na něj nečíhají za dveřmi, ty už doslova z nich vyskakují. Žirovnice sice sezonu začala vysokou výhrou v Náměšti nad Oslavou, ale pak už přehrála jen Ledeč. Poslední tři kola na body nedosáhla.

V sobotu Martin Švec v premiéře na pozici hlavního kouče přihlížel prohře 4:1 v Chotěboři. „Začali jsme tam sice dobře, ale vydrželo nám to jen nějakých deset minut. Pak jsme sklouzli k tomu, co nás sráželo v zápasech před tím. Udělali jsme neskutečné množství chyb,“ nemohl si nevšimnout.

Žirovnická obrana je momentálně hodně děravá. Inkasovaných osmnáct gólů v sedmi zápasech její stav popisuje nejlépe. Horší bilanci už má jen Bedřichov. „Není to jen o obráncích. Směrem dozadu je to špatné od celého týmu. Jak jsem řekl, sráží nás obrovské množství chyb,“ opakoval Martin Švec.

Cesta ke zlepšení snadná nebude, protože chybující defenzíva není jediným problémem. Dalším velice závažným je přesun špílmachra Lukáše Dýnka na marodku. A z ní kvůli zranění kolene jen tak nezmizí. „Na podzim už dohrál. S tím se musíme smířit,“ nedělá si kouč zbytečné naděje.

Ještě společně s Miroslavem Zemanem nalezli řešení. I když poněkud nouzové. „Do zálohy jsme stáhli Kubu Vodáčka, jenže tím jsme ztratili na údernosti v útoku. Jinou možnost ale momentálně nemáme,“ krčí rameny Martin Švec.

Moc dobře ví, že sérii porážek je třeba co nejrychleji ukončit. Nejlépe hned v sobotu, kdy jeho svěřenci přivítají Přibyslav. „Neříkám, že to bude klíčové utkání, protože zápasů do konce sezony bude ještě hodně. Důležité utkání to ale pro nás je. Potřebujeme vyhrát minimálně pro to, abychom získali zpět ztracené sebevědomí,“ vyjádřil se kouč Slavoje.