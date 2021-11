Až v předehrávce prvního jarního kola západní skupiny 1. A třídy ztratili fotbalisté Kamenice nad Lipou první body v tomto soutěžním ročníku.

Fotbalisté Kamenice nad Lipou (v zelenobílém) přišli o svoji letošní neporazitelnost až v předehrávce prvního jarního kola. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Na hřišti Košetic prohrál suverénní lídr druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině těsně 1:2. „Je to škoda, všechny nás to samozřejmě mrzí. Ale v takové situaci, v níž jsme k zápasu odjeli, se to tak trošku dalo očekávat,“ přiznalo střelecké eso Kamenice Martin Dvořák.