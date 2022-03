Vy jste s fotbalem začínal v Jihlavě. Předpokládám, že jste ještě zažil jako hlavní hrací povrch škváru? Škváru ne, spíš písek. (úsměv) A jako každý mám na tu dobu i vzpomínky na těle. Na bokách či kolenou by se ještě něco našlo.(směje se) Vzpomínky na tehdejší terény jsou takové, že v zimě to bylo tvrdé, ledovaté. V létě se na tom v podstatě nedalo pořádně hrát, protože plocha byla pro změnu prašná. Kluci, kteří takové povrchy nezažili, si mohou jenom pískat.

Vladimír Hekerle

narozen: 15. 4. 1970, Jihlava

fotbalový obránce, nyní trenér

kariéra: Spartak Jihlava (78-89), Dukla Hranice (89-91), Spartak Jihlava (91), BOBY Brno (91-92), VTJ Znojmo (92), BOBY Brno (93-94), Slovácká Slávia Uherské Hradiště (94-96), Svit Zlín (96-98), Vysočina Jihlava (98-02), Zenit Čáslav (02-04)

1. liga: 21 utkání, 1 gól

2. liga: 170 utkání, 15 gólů

Z Jihlavy, tehdy třetiligové, jste se začátkem devadesátých let přesunul do Brna, kde jste slavili postup do nejvyšší soutěže. Jak vzpomínáte na svoji brněnskou kapitolu?

Na Brno vzpomínám jedině v dobrém. Přivedlo mě do velkého fotbalu a ukázalo mi, jak to tam chodí. Já byl v té době něčím takovým naprosto nepolíbený. Dá se říci, že jsem z toho angažmá mohl vytěžit víc, ale v tu dobu tam byli výborní hráči. Takže jen se tam dostat a alespoň trošku se prosadit byla veliká zkušenost.

Po přestupu do Uherského Hradiště jste slavil také postup do první ligy. Ale prožil i, řekněme, typický jev devadesátek. Vyschlé konto sponzora a pád klubu…

To mohu potvrdit. Na první rok vzpomínám rád. Nikdo s námi tu sezonu na postup nepočítal. Všichni okolo se divili, co se tam děje. V tu dobu tam byly opravdu peníze. Sehnali se nadstandardní hráči, Podaný, Kufa, Soldán… Po postupu byla ohromná euforie. Je jen škoda, že poté přišly finanční problémy. Bylo to znát i na výkonech v lize.

V lize jste se prezentovali statečným bojem a remízou se Spartou. Ale také historickým debaklem 1:9 se Slavií. Pamatujete?

Ano, byl jsem tam, ale nehrál jsem. Byl jsem v té době zraněný. Takže tomu jsem se vyhnul, ale byl jsem členem kádru. Takže tohle jde trošku i za mnou. (smích)

Messi, nebo Ronaldo? Krajští kanonýři na Vysočině hlasují spíše pro Portugalce

Postupový hattrick do první ligy jste mohl dokonat následně v nedalekém Zlíně.

Do Zlína jsem opravdu šel s vizí rychlého návratu do první ligy. Bohužel to bylo také v době, kdy v klubu docházely peníze. Všichni tam tak nějak tušili, že momentálně je druhá liga je reálnější. V tomto směru to bylo pro mě trošku zklamání, ale pořád to byla druhá nejvyšší soutěž a svoji kvalitu to mělo.

Dva postupy jste zažil i v Jihlavě, byť se to devadesátek týká jen okrajově. Byly všechny oslavy stejné?

Asi se to nedá moc porovnávat. Když postoupíte do nejvyšší soutěže, je tam euforie větší, než když jdete ze třetí do druhé ligy. Ale byl jsem moc rád, že když jsem se vrátil ze Zlína domů, druhý rok jsme postoupili do druhé ligy. I když to tenkrát bylo na úkor NH Ostrava, která postup přepustila. My jsme šli z druhého fleku. Sezonu jsme si však zpackali až na jejím konci a jsem přesvědčen, že jsme si postup i tak zasloužili. Ale byli jsme rádi i za administrativní postup.

K fotbalu už neodmyslitelně patří gastronomická lákadla. Co máte nejraději vy?

V devadesátých letech vám bylo dvacet až třicet let, tedy životní období, na které asi každý vzpomíná rád. Jak se ale za tou dobou ohlížíte z fotbalového hlediska?

Určitě to bylo období, které bylo ku prospěchu našeho fotbalu. Změnil se režim, do fotbalu přišly jiné peníze. Zažil jsem silnou generaci hráčů, kdy hráli Poborský, Šmicer a další hvězdy, které potom hrály i v zahraničí. Prosadit se v této konkurenci nebylo nic lehkého. Ale nebýt tohoto období, neměli bychom všechny ty úspěchy, kterých se tehdy dosáhlo.

Když porovnáme tehdejší dobou se současností. Dříve nebyl problém se základnou žáčků. Nyní jsme na tom patrně o hodně hůře, že?

Samozřejmě. Tenkrát nebylo ani tolik sportů, jako je nyní. Odliv děcek k jiným sportům je obrovský. Teď je navíc problémem covid a pocovidové období. Fůra kluků během nedávné doby skončila. Navíc děti se méně hýbou a myslím si, že menší kluby budou mít vbrzku velké problémy, aby vůbec mohly hrát soutěže. Těžko budou dávat dohromady přípravky, žákovská družstva. A možná i muže. Je to vidět už nyní. Pokud se někde objeví nějaký hráč, všichni o něj bojujeme, aby neskončil, a třeba i přešel z jednoho klubu do druhého. Pro sport je teď hodně složitá doba.