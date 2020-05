„Klukům už jsem rozeslal smsky, že hned, jak nám firma poseče trávník, tak chci začít trénovat. Takže to vidím na pátek,“ potvrdil Marek, který má v plánu i přátelská utkání v horizontu konce května. „S Frantou Polákem z Ledče jsme se bavili, že bychom se domluvili. Ozvaly se mi i další týmy, ale to vše se bude řešit operativně i podle toho, jak se bude vyvíjet situace u nás,“ dodal mírovský šéf lavičky.

Ten by svým svěřencům nějaké volno chtěl dát, protože je mu jasné, že budou chtít odjet na dovolenou. „Jen doufám, že nepojede někdo do zahraničí, ale samozřejmě zakazovat jim to nikdo nemůže. Letní příprava bude odvislá od toho, jak se bude vyvíjet situace u nás a také od toho, kdy začne nová sezona,“ potvrdil Michal Marek, který přes vynucenou pauzu neřešil soupisku. „Samozřejmě bych někoho potřeboval. Mám kontakty na brodský Slovan a s novým trenérem Pepou Souralem máme přátelské vztahy. Doufám, že když se nějaký hráč nedostane do kádru, tak bychom si mohli vyhovět a domluvit se na nějaké spolupráci,“ přeje si Marek.