Shodně v neděli od 17.00 budou odehrána všechny čtyři čtvrtfinálová utkání letošního ročníku fotbalového krajského poháru Vysočiny. A představí se v nich tři účastníci elitní krajské soutěže.

Papírově nejpřijatelnějšího protivníka by měla mít loňský triumf obhajující Nová Ves. Stařeč totiž působí „jen“ v 1. B třídě. „Kvalitu soupeře ovšem plně respektujeme. Tu Stařeč ostatně prokázala minulý týden, kdy doma vyřadila Rapotice,“ nehodlal připustit jakékoliv podcenění kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Nic jiného než postup ovšem nebere. „Neumím si představit, že bychom k utkání mohli nastoupit s jinými ambicemi. Klíčový pro úspěšný výsledek bude náš vlastní výkon. To je to jediné, o co bychom se měli starat,“ zdůraznil.

Přesto bere kormidelník celku z Novoměstska zápas spíše jako generálku na nadcházející ročník elitní krajské soutěže. „Chystáme se především na první kolo krajského přeboru, v němž doma za týden přivítáme Ledeč nad Sázavou. Jde sice o pohár, ale pro nás je to ještě pořád přípravný duel,“ neskrýval.

K nedělnímu utkání ovšem neodcestuje Nová Ves kompletní. „Už teď vím, že mi bude stoprocentně chybět pětice hráčů. Nikoliv ze zdravotních důvodů, ale kvůli dovoleným a osobním důvodům. Absence se budou týkat všech řad, ale hlavně nám budou chybět oba stopeři,“ dodal Pohanka.

Spolufavoritem soutěže je vedle Nové Vsi její konkurent z krajského přeboru, celek Sapeli Polná. Ten se v závěru víkendu představí v Želetavě. „Termínově je to pro nás generálka před začátkem přeboru. Určitě do utkání nepostavíme to nejsilnější, co máme,“ přiznal trenér Sapeláků Jiří Babínek.

To ovšem neznamená, že by neměl v úmyslu se s týmem propracovat do jarních bojů krajského poháru. „Mám to v sobě nastavené tak, že chci vyhrát každý zápas. Zda se nám to povede, se teprve uvidí. V době dovolených, doléčování zranění či zkoušení nových hráčů, je to přece jenom složitější,“ vysvětlil.

Už dopředu ovšem prozradil, že v Želetavě bude zkoušet různé varianty sestavy. „Každý z gólmanů si zachytá poločas, to samé uděláme ve středu obrany i zálohy. Může se stát, že střídajícím hráčům třeba utkání úplně nevyjde, ale rozhodně odcestujeme k zápas s cílem zvítězit,“ zdůraznil Babínek.

Ve zbylých dvou utkáních vyzvou Kouty fotbalisty Bedřichova a Světlá nad Sázavou v souboji dvou ambiciozních účastníků 1. A třídy poměří síly s týmem Kamenice nad Lipou.

Program čtvrtfinále krajského poháru (neděle 1. srpna, 17.00):

Stařeč – Nová Ves

Želetava – Sapeli Polná

Kouty – Bedřichov

Světlá n. S. - Kamenice n. L.