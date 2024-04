Odchovanec havlíčkobrodské kopané přišel do Pohledu před sezónou po návratu z Rakouska. Po podzimu třetí tým A skupiny 1. A třídy v zimě přivedl nového kouče Jiřího Pabouska, který, jak se zdá, minimálně udržel Sokol na vítězné vlně. Posun tabulkou se zatím nekonal, protože ani rivalové body neztrácejí.

Hvězdy víkendu

Jan Marek, Sokol Mírovka

Jiří Kubát, Sokol Pohled

O jarních výhrách Pohledu 3:0 a 2:0 se dá říci, že byly suverénní a naznačují ambice týmu v boji o postup do krajského přeboru. Právě i díky čistým kontům Jiřího Kubáta. „Příchod nového trenéra se projevuje od prvního jarního zápasu. V zimě jsme docela hodně běhali a díky nabrané fyzičce jsme soupeře přehráli. Myslím si, že tohle nám hodně pomohlo,“ glosuje vstup do jara brankář.

Vedoucí trio soutěže se pomalu odděluje od ostatních pronásledovatelů a rozdá si to o posun výše. To je i cílem pohledských fotbalistů. „Samozřejmě se o tom bavíme. Ale nijak moc, protože stále máme na první příčku ztrátu dvou bodů. Jdeme klasicky zápas od zápasu a uvidíme na konci sezóny, jak se to vyvine,“ zbytečně se nestresuje Kubát.

Návrat přinesl Dukovanům gólovou nadílku. Holoubek chválí ale také obranný beton

V jeho fotbalovém životopise kromě mateřského Havlíčkoba Brodu najdeme i zvučné štace v podobě Vysočiny Jihlava a Slovanu Liberec. „Naposledy jsem působil v Rakousku,“ prozrazuje více osmadvacetiletý gólman. „Po návratu zpět mi říkali kluci, se kterými jsem dřív hrával v Brodě, ať jdu za nimi do Pohledu. Domluvili jsme se, a zatím si to tady nemohu vynachválit.“

V Pohledu je velká kolonie exbrodských hráčů. Do této kategorie patří i nový kouč. „Jasně, Jirka mě trénoval už v Brodě. A když jsem působil v Rakousku, tak jsme hráli proti sobě. Teď jsme se tedy sešli v Pohledu,“ přidává perličku Jiří Kubát.

O tom, zda si v budoucnu ještě zachytá nějakou vyšší soutěž, nemusím rozhodovat jenom případný postup Pohledu… „Nechávám to otevřené. Pokud něco přijde, podívám se na to. Ale momentálně jsem spokojený tam, kde jsem,“ uzavírá rozhodně velikonoční Hvězda víkendu fotbalové Vysočiny.