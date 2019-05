Jeho největší rival, druhý Nový Rychnov prohrál ve Ždírci nad místní rezervou a ztrácí tak na čelo tabulky už šest bodů.

Lípa přivítala Černíč, se kterou prohráli brankou po ruce.

Havlíčkobrodské céčko i Pohled si zastřílely.

ROZSOCHATEC – HABRY 1:0

Domácí předvedli zřejmě nejhorší zápas v sezoně. První půl hodina hry byla bez šance, poté se domácí začali líp pohybovat a bylo to znát. Ve 39. minutě odebrali soupeři balon a Martin Venc utíkal sám na brankáře a brejk proměnil.

Ve druhém poločase byly lepším týmem, ale branka už nepadla. Domácí ještě mohli přidat dvě branky také, ale Šimek samostatný únik neproměnil a Bílek nastřelil z dvaceti metrů břevno.

Góly: 39. M. Venc. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 1:3. Diváci: 57. Poločas: 1:0. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, Meloun, Brož, Horák, P. Dundáček, Pelikán, Plodík (89. Chlubný), Jelínek (78. Dočkal), M. Venc (61. R. Venc), Bílek. Habry: Vala – Dibelka (56. Desenský), Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Bártík, Michal, Vavřička.

ŽDÍREC N. D. B – N. RYCHNOV 2:0

Domácí vlétli na soupeře ve velkém stylu. Hned v 1. minutě měl šanci Pátek, ale jeho střelu vyrazil hostující brankář. Následně Zahradník napálil míč do břevna. A když soupeř nic nevytěžil z rohového kopu, tak se domácí konečně dočkali. Dvořák z hranice vápna otevřel skóre. Po čtvrt hodince se hra vyrovnala a hrálo se od vápna k vápnu. Ve 32. minutě se na tabuli rozsvítil výsledek 2:0. Veselský na půlce získal balon, šel sám na brankáře, ale jelikož ho křižoval hostující obránce, tak poslal balon na vápno Tlustému. Ten si míč postrčil do čtverce a poslal ho k tyči. Poté ale Ždírec polevil a hosté začali zlobit, ale žádnou vážnější šanci si nevytvořili.

Začátek druhé půle byl vyrovnaný. První šanci měl Veselský, ale jeho střelu lapil brankář. Nový Rychnov postupem času začal být lepší a domácí tahali za kratší konec provazu. V té době je podržel Pometlo, který zlikvidoval samostatný únik. Ke konci zápasu pak měl po šanci Malínský a Tlustý.

Góly: 10. Dvořák, 32. Tlustý. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:2. Diváci: 96. Poločas: 2:0. Ždírec n. D. B: Pometlo – Sýkora, Pátek (68. M. Vomela), Němec, Fajt, Tlustý (87. Bříza), Zahradník (74. Navrátil), Veselský (63. Bílek), Dočekal, Dvořák, Malínský.

H. BROD C – LUČICE 6:2

První půle byla spíše bojovná, nikdo nechtěl udělat chybu, ale paradoxně se rodily šance na obou stranách. Jako první šli do vedení hosté po střele Lančariče. Za domácí do poločasu srovnal Nechvátal. Ovšem další šance zůstaly nevyužité. Ve druhém poločase se trochu pozměnilo rozestavení a na hřiště se dostal Tůma a Němec se posunul dopředu. A to byl dobrý trenérský tah, protože oba hráči dali rychlé tři branky. Stačily jim na to tři minuty. A bylo rozhodnuto.

Góly: 39., 53. a 87. Nechvátal, 65. Němec, 66. a 68. Tůma – 37. a 74. Lančarič. Rozhodčí: Machát. ŽK: 0:0. Diváci: 44. Poločas: 1:1. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák (61. Tůma), Novotný, Nechvátal, Klofáč, Mareš, Udržal (57. Soukup), Fišer, Němec, Stránský. Lučice: Rýdl – Šima, Jonáš, Lančarič, Vrána, Herman (82. Myslivec), Svoboda (64. Kolář), Císař, Pecha, Zvolánek, Pavlík.

POHLED – H. BOROVÁ 5:1

Od začátku byl Pohled herně lepší, soupeř byl spíše bojovný. Do vedení poslal domácí Michal Sobotka. Do přestávky dal na 2:0 Drlík po křídelní akci, číhal na zadní tyči.

Těsně po pauze už to bylo 3:0, když se uvolnil ve vápně a v klidu si mohl zakončit. V 59. minutě Jan Hospodka od lajny naservíroval balon pod sebe a Homola pohodlně zakončil. Pátou branku přidala dvojice Drlík, Slanař. První jmenovaný nahrávala a Slanař z první napálil balon do sítě. Hostům se podařilo jen kosmeticky upravit výsledek na konečných 5:1.

Góly: 7. a 47. Michal Sobotka, 39. Drlík, 59. Homola, 68. Slanař – 77. Zvolánek. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, L. Hospodka, Slanař, Šikner (46. Martin Sobotka), J. Hospodka (86. Mach), Drlík (82. Dospěl), Siebenbürger, Michal Sobotka, Homola (79. Pokorný). H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Chlubna (78. Novotný), Sobotka, Němec (79. Luňáček), Šrámek (63. Zvolánek), Paušíma, Provazník (86. Čejka), A. Frühbauer (13. Janáček), Z. Frühbauer, Rakušan.

CHOTĚBOŘ B – TIS 1:2

Rezerva Chotěboře se potácí v krizi. Nedokázala porazit ani tým, který hrál hodinu v deseti. „Navíc hosté přijeli v jedenácti lidech,“ kroutil hlavou chotěbořský kouč Bronislav Staněk. Už v 8. minutě šli hosté dokonce do vedení. Ve středu hřiště ztratili domácí balon a Trekoval toho využil. Ve 26. minutě přišla další chyba. Obrana zahrála špatně ofsajdovou past a Petr Šidlák dal na 2:0. Chotěboři se sice povedlo o tři minuty později snížit, když Šimoňák vybojoval balon a Veselý dorážel do prázdné brány. Jenže to bylo vše. „Po změně stran jsme je sice zatlačili, ale nedáme šance. Máme tlak, ale nevytvoříme si vyložené šance. Navíc jsme chvíli před koncem nedali ani penaltu. Kluci si nevěří, jsou nekoncentrovaní,“ řekl Staněk.

Góly: 29. Veselý – 8. Trekoval, 26. P. Šidlák. Rozhodčí: Holub. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (31. Kafka). Diváci: 75. Poločas: 1:2. Chotěboř B: Chalupa – Vajrych, Čapek, Odvářka, Ďoubal, Běloušek, Šiška, Veselý, Šimoňák, Ledvinka, Krédl. Tis: J. Šidlák – Mareš, Kučera, Vala, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Miřátský, Kafka, Pavlas, Trekoval.

LÍPA – ČERNÍČ 1:2

Domácí šli do vedení hned ve 2. minutě, kdy po pěkné křídelní akci dostal balon na šestnáctku Vácha, kde napřáhl a otevřel skóre. Do pauzy mohli domácí vést o dvě branky, ale hlavička z malého vápna gólem neskončila. „Pak už nás k ničemu rozhodčí nepustil,“ zlobil se kouč domácích Josef Kutlvašr. Hosté ve druhé půli srovnali, kdy střela z půlky zapadla pod břevno a čtyři minuty před koncem Černíč šla do vedení brankou po jasné ruce.

Góly: 2. Vácha – 72. Brom, 86. Čermák. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Lípa: Vašák – Vácha (90. Fejt), R. Souček, Sochor, Sláma (64. Vendl), P. Souček, Morkus, Kutlvašr, J. Prokš, M. Prokš, J. Havel.

A.DŮL – ŠMOLOVY 2:1

Góly: 22. Tichánek, 89. Gavallér – 47. Novák. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 1:3. ČK: 1:1 (90. Čurda – 45. Strašil). Diváci: 120. Poločas: 1:0. Šmolovy: Hocke – Korba, Kruml, Pevný, Kučírek (14. Bališ), Strašil, Martínek (46. Vavruška), Novák, V. Vaněček, Svoboda, A. Vaněček (74. Dvořák).