Na postup do krajského přeboru víc myslí v Rapoticích, do sobotního klání jdou s rovnými padesáti body. „Budeme hrát na výhru! Pokud bychom zvýšili náskok na šest bodů, už by to bylo s ohledem na postup hodně nadějné,“ řekl k zápasu kola trenér Rapotic Tomáš Brabenec. Rapotice na jaře zatím ani jednou nezaváhaly, plný bodový zisk v posledních čtyřech kolem vyšperkovaly neinkasovanou brankou.