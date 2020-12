Jak byste zhodnotil předčasně ukončený podzim?

Jedenácté místo tím, že tabulka není dokončená, se nedá moc hodnotit. Tabulka je navíc dost bodově našlapaná. Z mého pohledu ale bylo hodnocení rozdělené do dvou částí. Zápasy do sedmého utkání s Žirovnicí a závěrečné duely po ní. Do toho osudného zápasu s Žirovnicí se nám vcelku dařilo. Ze sedmi zápasů jsme měli deset bodů, což je vzhledem k losu, který jsme měli, maximum, co jsme mohli získat. Zbylá tři utkání se moc nepodařily. Moc nám nepomohla vysoká prohra s Žirovnicí. Následně jsme smolně prohráli s Velkým Meziříčím. Měli jsme dost zraněných a museli jsme je střídat ještě během zápasu. S Novou Vsí, která je tým ze špice tabulky jsme mohli jen překvapit.

Ze hřišť soupeřů jste si přivezli jen čtyři body.

Z venku jsme přivezli v prvních sedmi zápasech maximum, co jsme mohli. V Pelhřimově, Speřicích a Nové Vsi samozřejmě s respektem k našemu týmu a síle soupeře jsme mohli maximálně překvapit. Získali jsme bod na Sapeli a všechny tři v Chotěboři. Tam to byl povedený výkon.

NEJLEPŠÍ ZÁPAS

Chotěboř - Přibyslav 0:1

„Hodně si cením utkání v Chotěboři. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, když nám vyšla jedna z několika akcí. Jen bylo škoda, že se nám nepodařilo dostat do úzkých soupeře více brankami,“ řekl kouč Jiří Stejskal. Ve druhém poločase to sice už ze strany jeho týmu nebylo ideální, ale těsné vítězství ubránil s nutnou dávkou štěstí. „My jsme si ani neškrtli. Chotěboř byla suverénně lepší. Měla dost významných závarů před naší brankou. A kdybychom neměli v brance Pazderku, tak nevyhrajeme. Je to pro nás hodně šťastné vítězství,“ uznal.

NEJHORŠÍ ZÁPAS

Žirovnice – Přibyslav 6:3

„Nejhorší utkání skrze výsledek byl ten v Žirovnici. Propadli jsme tam a proto jsme prohráli 3:6. Bylo navíc špatné počasí, ale od začátku se nám zápas nesedl. Byl hodně o bojovnosti, kterou Žirovnice měla větší,“ uznal trenér Přibyslavi Jiří Stejskal.

A doma jste nemohli získat také větší počet bodů než šest?

S respektem k Velkému Meziříčí mi chybí alespoň bod ze zápasu s ním. A také s Ledčí jsme měli bodovat. Takže si myslím, že maximálně asi tři body jsme měli mít navíc.

Kde je největší problémy, který vás brzdí?

Určitě kvalita soupeřů. My máme na krajský přebor úzký kádr. Pracujeme s tím, co máme. To rozhodně není výmluva ale fakt. Takže kvalita našich soupeřů nás brzdí. Měli jsme svým způsobem těžký los na venkovních hřištích.

Navíc jste hodně branek inkasovali, v deseti zápasech jich bylo pětadvacet. To je hodně. Chybí vám zkušený obránce?

Ani ne. V dnešním pojetí fotbalu, kdy brání celé mužstvo, to není o tom mít jednoho super obránce, který by to všechno zachránil. Je to o bránění celého mužstva. Dostali jsme hodně branek ze standardek. Nějaké zase padly po rychlém brejku, což je shoda okolností.

Směrem dopředu to také nebyl žádný zázrak. Pouhých dvanáct gólů nemůže napomoci k většímu bodovému zisku.

My nemáme typicky gólového hráče, který bude ve vápně a každou byť sebemenší šancí dá. My jsme se totiž do šancí neměli problém dostat, ale chyběly nám vzhledem k mladému mužstvu zkušenosti v zakončení. Pak samozřejmě tomu i ruku v ruce jde pověstné fotbalové štěstí.

První vítězství jste si připsali až ve čtvrtém kole. Proč se to nepodařilo dřív?

V prvním kole jsme jeli do Speřic, což je těžký soupeř. Dalo se počítat jen s překvapením. Mohli jsme a měli jsme bodovat doma s Ledčí, která je na podobný úrovni minimálně tedy v letošní sezoně. Jenže my jsme neměli dost fotbalového štěstí. Měli jsem dost šancí na to, abychom mohli vyhrát a soupeř bohužel proměnil dvě penalty. Následně jsme zajížděli do Janovic, kde se na malém hřišti hodně bojuje. Byl to remízový duel.

Jak se momentálně připravujete? A jak vidíte možné trénování od čtvrtka?

Po sezoně většinou chodíme na umělku hrát fotbálek. Tak uvidíme, jestli se nějak domluvíme s městem. Chtěl bych začít, abychom se udržovali a zároveň udržovali i partu. Po ukončení sezony jsme rozdali individuální plán, nebo spíš takové doporučení. Kluci se udržují sami, chodí pravidelně běhat. Po novém roce pokud situace dovolí bychom chtěli začít s přípravou.

Budete chtít přes zimu posílit?

Rádi bychom posílili. Určitý věci se vymýšlí, ale je to hodně ošemetné. Bavili jsme se o tom, budeme věřit, že po novém roce jeden až dva hráči snad budou u nás.