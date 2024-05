Zadařilo se mu až nyní při přestřelce s Tisem. „Byl to hodně útočný fotbal, ve kterém se nedařilo obranám,“ okomentoval zápas Víšek.

Už úvod duelu naznačil ofenzivní představení. Po necelých devíti minutách byl stav 1:1. Před koncem první půlhodiny si pak vzal hlavní slovo Víšek.

Mezi třiadvacátou a osmadvacátou minutou zkompletoval čistý hattrick. „První gól byl z kategorie lehčích. Byla tam přihrávka pod sebe, vystřelil jsem, gólman míč jen vyrazil, a já jsem ho už jenom dorazil z brankové čáry,“ popisuje začátek své show úspěšný střelec.

Další dvě branky měly shodný začátek. Úspěšné zastavení rozehrávky protivníka. „Při mém druhém gólu jsme napadali jejich rozehrávku. Náš hráč vystihl přihrávku, přihrál mi na levý kraj vápna. Vyrazil na mě soupeř, tak jsem mu naznačil střelu na zadní tyč, ale udělal jsem kličku do lajny a zakončil střelou pod břevno,“ pokračuje Víšek. „Potom jejich stoper držel míč, odstrčil jsem si ho tělem a on míč ztratil. Dostal se ke spoluhráči, který mi ho vrátil a já běžel sám na brankáře, kterému jsem udělal kličku.“

Tis sice ve zbytku utkání dvakrát snížil na rozdíl jedné branky, vítězství si ale domácí Slovan vzít nenechal. „Upřímně, čekal jsem od soupeře víc. Já jsem je párkrát v sezóně viděl a vždy zahráli lepší zápasy. Na to, kde se pohybují v tabulce, nepředvedli to, co jsem očekával,“ netajil Víšek.

Sluníčko fotbalistům přálo. V Jihlavě proběhlo finále tradičního McDonald´s Cupu

Tabulkou v průběhu jara stoupá také brodský B tým. Aktuálně je na šestém místě. „Myslím si, že se můžeme pohybovat i výš. Teď jsem byl hrát za béčko na jaře asi teprve potřetí, ale je patrné, že v týmu je pohoda,“ uvedl Víšek.

Ten si byl za béčko spravit fotbalovou chuť poté, co se mu přestalo dařit v áčku. „Povedla si mi zimní příprava. Potom jsem odehrál tři nebo čtyři zápasy v základní sestavě áčka. Teď jsem z ní vypadl, tak doufám, že mi hattrick pomůže k návratu do ní,“ vyznává se.

Žádný strom neroste do nebe, nepanikaří po nečekané prohře kouč Šebkovic Venhoda

Možná dostane i doporučení od trenéra Františka Součka. „Říkal mi: Konečně ti to tam spadlo. A že by chtěl, abych v tom pokračoval dál,“ culil se Víšek.

Jaký dres oblékne v sobotu ale ještě ve čtvrtek odpoledne nevěděl. Divizní A tým hraje ráno doma s Tasovicemi, béčko nastoupí odpoledne v Kostelci. „Vážně nevím, kam půjdu hrát. Uvidíme, jak se rozhodne trenér. V áčku je velká konkurence, ale doufám, že dostanu šanci. Pokud ano, určitě nechám na hřišti všechno,“ slibuje Pavel Víšek.