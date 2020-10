Když jste v Humpolci končila, říkala jste, že končíte s fotbalem jako takovým. Opravdu jste si myslela, že bez něj můžete být?

Bylo to tak. Byla jsem v tom ponořená spoustu let, cítila jsem, že mi už dochází motivace. Mám náročnou práci, do které navíc musím dojíždět. Když jsem se dozvěděla, že u áčka končí trenér Kubík, byl to další impulz. Moc ráda jsem s ním dělala.

Fotbal vám ale patrně chyběl, že jste se rozhodla se k němu vrátit. Je to tak?

Nalomil mě galavečer asociace, na který jsem byla pozvaná. Potkala jsem tam spoustu lidí, se kterými jsem roky spolupracovala. Bavili jsme se takřka výhradně o fotbale a mně se v tu chvíli po něm zastesklo. Říkala jsem si, že bych mohla být zase někde užitečná.

Proč jste se vydala směrem Pelhřimov?

Už vám neřeknu, jestli Martin Moravec (člen výkonného výboru FK Pelhřimov – pozn. aut.) volal mě nebo já jemu. Každopádně jsme se dali do řeči a mě jeho nabídka oslovila. Svou roli v tom hrál i fakt, že do Pelhřimova jezdím do práce.

Působíte u prvního týmu, kde je řadu let vedoucím Zdeněk Doležal. Nepřekážíte si?

Neřekla bych. Při příchodu jsem si vymínila, že dostanu nějaký čas na to, abych se seznámila s tím, jak to v klubu chodí. Chtěla jsem se do jeho chodu zapojovat postupně. To se děje, činností, do kterých zasahuji, pomalu přibývá.

Jaká je vaše dělba práce se Zdeňkem Doležalem?

Při domácích zápasech mám na starosti komunikaci směrem k rozhodčím. Pak připravuji výstupy pro média, pro náš web, facebook. Zaštiťuji spolupráci s fanklubem. Pro poslední zápas jsem zařizovala online přenos.

Jak vás tým přijal? Nedává vám najevo, že jste z Humpolce?

Tohle mě mile překvapilo. O Humpolci nepadlo ani slovo. Možná je to tím, že v kabině už sedí kluci, kteří nejsou tak zatíženi minulostí. Přece jen se kluby spolu v jedné soutěži několik let nepotkaly, proto rivalita už není taková. K Humpolci bych chtěla říci jediné.

Co?

Mám tam spoustu přátel a klubu přeji to nejlepší. Potěšilo by mě, kdyby si s Pelhřimovem zahrál zase mistrovský zápas. Pochopitelně mám na mysli zápas o body v divizi.

Pelhřimov do divize směřuje. Je opravdu síla týmu taková, jak se jeví navenek?

Tým má nespornou fotbalovou kvalitu. Jsem přesvědčená, že má na to, aby hrál v divizi střed tabulky. Kdyby se na jaře soutěž dohrála, s největší pravděpodobností by v ní už byl.

Sportovní rovina je jedna věc. Jste v Pelhřimově spokojená i po lidské stránce?

Nemám důvod být nespokojená. Našli jsme si k sobě cestu s vedením, trenéry i hráči. Vyhovujeme si. Zatím jsem neměla žádný konflikt. Naopak mám ten pocit, že všechno do sebe zapadá jako puzzle.