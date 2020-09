Mírovku soupeř válcoval od prvních chvil, a i když toho poměrně dost i zahodil, do poločasu získal pětibrankový náskok. „My jsme ale utkání od první minuty nezvládli. Domácí byli důraznější, rychlejší, ani v jednom atributu jsme nestíhali,“ potvrdil mírovský kouč Michal Marek.

Už po poločase kameničtí fotbalisté vedli o pět branek. „Důležité bylo, že jsme dali rychlé dva góly. Pak už se nám hrálo přece jen lépe,“ vysvětlil domácí trenér Josef Hadrava.

Přitom oba trenéři měli před zápasem stejné starosti. Oslabenou sestavu. „My jsme jeli v oslabené sestavě, ale rozhodně to není výmluva. Problémy má každý. Nám to nastavilo zrcadlo. Teď je na nás abychom si všichni sedli a zapřemýšleli, s jakým nasazením a odhodláním jsme k zápasu nastoupili,“ souhlasil Marek. K němu se přidal kamenický Hadrava. „Měli jsme vykartovaného gólmana, na zápas se nás sešlo jen třináct. Máme poměrně dost zraněných a nemocných. Proto jsem rád, že to tak dopadlo,“ oddechl si.

Navíc oba soupeři nebyli v optimální pohodě. Kamenice tři kola nepoznala pocit, jak chutná výhra. Ale sérii ukončila pořádnou kanonádou. „S výsledek i s hrou jsem nadmíru spokojen,“ komentoval celkem pochopitelně utkání trenér Slovanu Josef Hadrava.

To Mírovka ze tří kol získala dvě body. A hlavně v posledních dvou se jim nedařilo, hlavně výsledkově. „V Humpolci jsme měli uhrát minimálně bod, dostali jsme branku v 94. minutě. Ale hlavně následně s Černíčí jsme měli vyhrát, byli jsme jasně lepší, hrálo se na jednu bránu… A nakonec jsme byli rádi za bod. Já jsem ale kluky pochválil, protože jsem cítil, že se necítí silní v kramflecích,“ přiznal Michal Marek, který na hráčích nepocítil žádné následky.

Ještě v kabině před zápasem byla podle jeho slov nálada dobrá. „Kluci mi nepřišli nijak skleslí. Jenže pak nastoupili na hřiště, a bylo to úplně jinak. Fatálně jsme to nezvládli. Na druhou stranu jsem ale rád, že jsme takový zápas odehráli. Lepší než prohrát o jednu branku, aspoň nám to ukázalo na čem pracovat,“ řekl mírovský lodivod.

Ten nyní doufá, že se jeho svěřenci co nejdřív oklepou. „Teď je to jen o nás. Já jsem klukům řekl, že z toho nám nikdo jinej nepomůže. Musíme se semknout a ukázat, že to nejsme my, ty co hráli v Kamenici,“ dodal Michal Marek.