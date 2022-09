Trenér Přibyslavi Radek Havlíček si vývoj utkání i výsledek pochopitelně pochvaloval, také podle něho mohl být brankový účet ještě výraznější. A ocenil přínos mladých hráčů, kterým po letních změnách v klubu dává celkem velký prostor. „Na zápasy v I. B beru většinou pět dorostenců a většina se jich také dostane na hřiště. Teď v Dobroníně podal výborný výkon Daniel Wasserbauer, autor hattricku. Přitom je to ročník 2006,“ poukázal na přínos jednoho z mladíků.

KANONÝR DENÍKU: Špílmachr Pulkrábek o víkendu zářil hattrickem za dorost i muže

Zmíněný střelec utkání se trefil postupně ve 13., 26. a 43. minutě. Spolu s ním se na brankách Přibyslavi v první půli podíleli Stanislav Pochop a Pavel Škacha. Šestou trefu přidal krátce po přestávce Martin Pátek. „Pak jsme ve hře polevili a umožnili soupeři výsledek korigovat,“ dodával Radek Havlíček. Oba góly Dobronína zařídil střídající Štěpán Černý.

Podle Petra Melouna utkání bez příkras ukázalo na současný stav fotbalu v Dobroníně, který před rokem hrál v popředí I. A třídy. „Odešli nám čtyři hráči ze základu, kluci z béčka je zatím nahradit nedokážou. Kvůli malému počtu hráčů jsme béčko letos vůbec nepřihlásili, současné áčko se trápí,“ zmínil Petr Meloun.

V Dobroníně jsou srozuměni s tím, že muži mohou v brzké době skončit v okresních soutěžích, ale o budoucnost fotbalu v obci s necelými dvěma tisícovkami obyvatel se nebojí. „Máme nadějné žáky, u nich dobré trenéry. Musíme ale počkat zhruba deset let, než dorostou pro dospělý fotbal,“ dodal Petr Meloun.

OBRAZEM: Fantastický úspěch! HB Ostrov postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů

To v Přibyslavi se chtějí do lepší společnosti na Vysočině vrátit dřív. „Klub zvolil I. B třídu, která je ideální pro postupné zapracování dorostenců do mužstva. S mladými hráči se líp pracuje, když se mužstvu daří, v mužstvu je teď dobrá atmosféra,“ připomněl Radek Havlíček. O postupu v současné sezoně, ale hovořit nechce. „Chceme hrát nahoře, mluvit o postupu je po šesti kolech předčasné,“ doplnil.

Přibyslav je aktuálně v tabulce s patnácti body třetí, má stejně bodů jako béčko Pelhřimova a Tis. Dobronín je se třemi body desátý. V příštím kole hostí Přibyslav čtvrtou a dosud neporaženou rezervu Chotěboře. Dobronín jede do Antonínova Dolu, který je se dvěma body jedenáctý.