Jiří Babínek, předseda Sapeli Polná: Ve druhé půlce jsme hráli poctivěji, aktivněji, bojovněji, ale ty vysoké balony odvracela obrana Chotěboře, která na to měla mančaft. Z našeho pohledu jsme měli remízu docílit, když už jsme v první půlce inkasovali jen jednou.

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: Za první poločas jsme si zasloužili výhru, i když to nebylo přesvědčivé. Dobře jsme kombinovali, ale nedařilo se nám dát branku. Po změně stran soupeř hru srovnal, bylo tam spoustu soubojů.

NOVÁ VES – NÁMĚŠŤ-VÍC. 4:2

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Tři body zůstaly po zásluze doma, ale utkání jsme si úplně zbytečně zkomplikovali. V první půli jsme byli jasně lepším týmem, měli jsme spoustu šancí, ten zápas měl být rozhodnutý. Po změně stran už to bylo vyrovnanější, ale hráči definitivně rozhodli až v úplném závěru.

Petr Kylíšek, trenér Náměště-Vícenic: První půlka byla hrůzostrašná, i když musím podotknout, že první gól jsme dostali po chybě rozhodčího. Durajka šel sám, dostal přizakončení loktem do zubů, měl rozražený ret, ale on to nepískl, gólman to chytil, vykopl a my z brejku dostali gól. Obránce se mu přitom omlouval, i rozhodčí se nám pak omluvil, ale místo toho, abychom vedli, tak jsem prohrávali. Ale jinak inkasujeme po obrovských individuálních chybách, a pak se z toho těžko zvedáme. A když jsme dali na 1:2, tak jsme pak udělali další hrubku. A na hráčích to leží i při zakončení, protože šance máme, ale neproměňujeme je.

ŠEBKOVICE – V. MEZIŘÍČÍ B 0:2

Lubomír Venhoda, trenér Šebkovic: Domácí utkání, to je tříbodová povinnost, ale přijel soupeř na všech postech fotbalový. I přesto jsme ten zápas zvládli celkem dobře, ale bohuželjsme neuhlídali rohový, a potom jsme si vytvořili dvě gólovky, které jsme nedali, a tady jsme asi ztratili ten zápas. Efektivita nás trápí, vypisujeme konkurz na střelce.

Libor Švec, trenér V. Meziříčí B: S utkáním jsem spokojený, i když náš pohyb na hřišti nebyl úplně ideální. Vyjma patnácti minut ze závěru první půle jsme měli utkání pod kontrolou. Po sérii standardních situací nám Šebkovice několikrát hrozily, v dalším průběhu už ale byla naše hra opět v pořádku.

SPEŘICE – PŘIBYSLAV 4:2

Jiří Holenda, trenér Speřic: Zápas s Přibyslaví měl dva různé poločasy. V prvním jsme dominovali, byli jsme agresivní, rychlí a dobří na míči. Vytvořili jsme si dost příležitostí a čtyři z nich proměnili. Zároveň jsme se nevyvarovali chyby, po níž soupeř snížil. Po přestávce jsme už dobře nehráli, Přibyslav se zlepšila a my jsme měli štěstí, že se jí nepovedlo zápas více zdramatizovat.

František Polák, trenér Přibyslavi: Totálně jsme zpackali úvod zápasu. První poločas promrhali, hráli jsme pasivně, neměli jsme pohyb. Pak už bylo těžký po změně stran něco honit.

PELHŘIMOV – BEDŘICHOV 5:0

Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Měli jsme převahu, byli jsme víc na míči. Vytvářeli jsme si poměrně dost šancí, v prvním poločase jsme čtyři proměnili. I po přestávce jsme měli dost možností skórovat, ale gól už jsme dali jen jeden. Za rozhodnutého stavu jsme dali příležitost hráčům z lavičky. Myslím si, že všichni odvedli dobrý výkon, vítězství je to zasloužené.

Zbyněk Peštál, trenér Bedřichova: Domácí vyhráli zaslouženě, i když my jsme nezačali špatně, trochu jsme je zaskočilo dvěma šancemi, které jsme bohužel nedali. Pak při prví větší šanci soupeře jsme dostali zbytečný gól. Potom jsme se mohli do zápasu vrátit, ale nedali jsme další šanci, a pak už nás začali přehrávat. Nepomohlo nám ani zranění Pojera. Navíc jsme předvedli naprosto katastrofální pětiminutovku, ve které jsme dostali tři góly, a nebylo o co hrát. Oba týmy ve druhé půlce prostřídaly a Pelhřimov byl pánem na hřišti.

LEDEČ N. S. – ŽIROVNICE 5:1

Martin Nepovím, trenér Ledče: Chtěl bych pochválit celý za odbojovaný zápas. Soupeř má v týmu výborné fotbalisty, ale hrál jen po vápna a dozadu se jim moc nedařilo. Mohli jsme dát i víc branek. Sympatické bylo, i když prohrávali 5:0, tak se snažili hrát fotbal.

Martin Švec, trenér Žirovnice: Ledeč nás přehrála, náš výkon byl tragický. Nechci snižovat kvalitu hry soupeře, ale v neděli bychom prohráli i v Kotěhůlkách. Z posledních dvou zápasů máme skóre 9:1 a musíme se všichni nad tím zamyslet. Pro další utkání plánuji změny, takhle to dál nejde.

TŘEBÍČ – OKŘÍŠKY 2:0

Petr Kylíšek st., trenér Třebíče: My jsme tohle vítězství strašně moc potřebovali. Vedly k tomu nasazení a bojovnost a já doufám, že nás to povzbudí do dalších zápasů. Začátek byl z naší strany takový vláčný, ale překvapilo mě, že obrana tentokrát fungovala dobře. Soupeř hrozil dlouhými míči, ale na to jsme byli překvapení. Jen ve druhé půlce jsme měli tak pět minut hluchých. Projevilo se, že Lorenc je zraněný, Florián hrál po půl roce, ale ustáli jsme to.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Nebyl to nějak zvlášť těžký soupeř. Využil ale toho, že dal jako první gól. Pak se zatáhl do obrany, třicet minut jsme je mačkali, ale bohužel bez gólu se nedá vyhrát. Nevyužili jsme pět šest dobrých šancí a to nás stálo body. Hra nebyla tak špatná, ale chyběl nám důraz v koncovce.