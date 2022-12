Přestože FŠ Třebíč šla do soutěže jako nováček, se čtyřiatřiceti body přezimuje na čele. Lídr soutěže v každém utkání bodoval, k deseti výhrám přidal čtyři remízy. „S podzimem jsme pochopitelně spokojení. Do I. A třídy jsme šli s tím, že chceme co nejrychleji postoupit do krajského přeboru. Na podzim jsme potvrdili, že máme reálný cíl,“ poznamenal k odehraným zápasům Tomáš Franěk, který na podzim zastával post asistenta trenéra ve FŠ Třebíč.