H. BOROVÁ – CHOTĚBOŘ B 2:2

V prvním poločase si oba celky dokázaly vytvořit šance z brejkových situací, ale ani jedna nevyzněla brankově. Až v poslední minutě, hostující útočník mířil do brány, ale domácí obránce dokázal balon ještě odkopnout, ale trefil svého spoluhráče Petra Veselého a od něj už balon skončil v síti.

„My i v okleštěné sestavě jsme slušně bránili, hostující tým je mladý a běhavý,“ řekl borovský kouč Roman Brukner.

Po změně stran domácí hráči trochu přidali a soupeře tak zaskočili a podařilo se jim dvěma rychlými brankami otočit výsledek zápasu. Jenže z vedení se domácí radovali jen šest minut. Po hodině hry přišel faul na hranici šestnáctky a kopala se penalta. Tu Šimoňák proměnil, i když si Pavel Veselý na balon sáhl. Do konce utkání pak hosté tlačili. Vytvořili si jednu slibnou příležitost, kterou zlikvidoval Veselý. Domácí měli také jednu šanci.

Góly: 47. Rakušan, 54. Petr Veselý – 45. Pavel Veselý (vlastní), 60. Šimoňák (PK). Rozhodčí: Maar. ŽK: 4:1. Diváci: 60. Poločas: 0:1. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer, Chlubna, Béna (90. Blažek), Němec, Petr Veselý (66. Pecha), Havlíček, Luňáček (72. Novotný), Z. Frühbauer, Rakušan. Chotěboř B: Vykoukal – R. Odvářka, Čapek, Hromádka, Ledvinka (66. Veselý), Voborník (72. Losenický), M. Odvářka, Běloušek, Pfeffer (57. Tůma), F. Janda, Šimoňák.

H. BROD C – ŽDÍREC N. D. B 3:3

Hrál se vyrovnaný zápas, kdy domácí opět doplatili na neproměněné šance. „Ale soupeř hrál dobře. Čtyřikrát vystřelil na bránu a dal tři branky. My jsme měli šest tutovek,“ potvrdil brodský Pavel Kuchta, který tak bere remízu jako ztrátu.

Ždírec šel do vedení Koutným v 16. minutě. Domácí srovnali, když Kuchta našel ve vápně Slanaře a ten prostřelil brankáře. Hosté šli opět do vedení o dvě minuty později, ale poté se nejlépe zorientoval ve vápně Němec a srovnal. Hned po návratu z kabin se parádní střelou do šibenice blýskl Udržal a domácí vedli. Ale dělbu bodů pak za hosty vystřelil Ceral.

Góly: 36. Slanař, 41. Němec, 46. Udržal – 16. Koutný, 38. Zahradník, 74. Ceral. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 0:1. Diváci: 43. Poločas: 2:2. H. Brod C: Duben – Stojan (68. Bouda), Bělák, Novotný, Klofáč, Mareš, Udržal (60. Soukup), Kuchta, Slanař, Němec (74. Teplan), Stránský. Ždírec n. D. B: Šťáral – Marek, Kysilko, M. Vomela, Němec, Koutný (85. M. Běhounek), Zahradník (71. Navrátil), Ceral, Máša, Bříza (77. Škarýd), Sýkora (63. Malínský).

TIS – POHLED 2:4

Hosté šli do vedení hned v 7. minutě, když se trefil Klement. Poté se čekalo na branku do 53. minuty, kdy navýšil vedení Drlík. Tisu se ale dvěma rychlými brankami podařilo srovnat. Jenže pak se v posledních dvaceti minutách na hřišti hodně jiskřilo. Rozhodčí Kocour totiž nejprve neodpískal penaltu ve prospěch domácích za faul ve vápně. A když pak odpískal penaltu hostům za ruku v pokutovém území, vybouchly emoce naplno. „Penalta pro Pohled byla oprávněná, ale když námji neodpískal, tak se to už vezlo. Navíc už před dvěma týdny v Chotěboři to nezvládl,“ zlobil se předseda Tisu Josef Zezulák. Penaltu hostů proměnil s přehledem Michal Sobotka. Ve zbytku zápasu už to bylo jen o nervech a emocích. Díky nim byl vyloučený hráč na střídačce Jan Miřátský a minutu před koncem i Václav Kafka. Navíc podle Zezuláka dostal červenou i trenér Jiří Trekoval.

Góly: 55. Benda, 63. Kafka – 7. Klement, 53. a 89. Drlík, 70. Michal Sobotka (PK). Rozhodčí: Kocour. ŽK: 3:1. ČK: 2:0 (71. Miřátský, 89. Kafka). Diváci: 80. Poločas: 0:1. Tis: Sojka – Benák, Vala, Blažek, Kafka, Rosecký, Pavlas (46. Mareš), Bárta, Radil, P. Šidlák (21. Sládek), Benda (85. Kozlík). Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Martin Sobotka, L. Hospodka, Drlík, Klement, Rérych (87. Vašíček), Jan Hospodka, Michal Sobotka, Jakub Hospodka (69. L. Sobotka).

KOŽLÍ – SVĚTLÁ N. S. B 0:4

V prvním poločase si vytvořily šance oba dva týmy, ale síť rozvlnili pouze hosté. Šmíd dostal balon do lajny, obešel obránce a vystřelil k tyči. Ve zbytku poločasu byla hra trochu ostřejší.

Po změně stran si hosté během deseti minut vytvořili tříbrankový náskok. Světlá byla lepším týmem a domácí k ničemu nepustila. Kožlí dokonce v 75. minutě nedalo penaltu, když balon šel vedle. Čtvrtá branka přišla čtyři minuty před koncem.

Góly: 10., 51. a 86. Šmíd, 61. Phan cong. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Kožlí: Vadinský – Cicvárek, Pešek, Příhoda (69. J. Makovec), Pokorný, Václav Šťastný, K. Makovec (51. Červenka), T. Geher, Pecha (70. Procházka), M. Geher, Machala. Světlá n. S. B: Vácha – Vaňkát (70. Lacina), Petrus, Skalický, Prášek, Novák, Pirožek, Dibelka, Křikava (41. Phan cong), Šmíd, Kozlík.

BATELOV – LÍPA 5:0

Góly: 10. Havlíček, 53. Vostál, 80. Hron, 84. Vystrčil, 88. Poledna. Rozhodčí: Polanecký. ŽK: 5:1. ČK: 0:2 (10. Vaněček, 88. Kutlvašr). Diváci: 100. Poločas: 1:0. Lípa: Vaněček – M. Prokš, R. Souček, Kutlvašr, Havel (61. Šrámek), Sochor, Kříž, Provazník, Rosecký, J. Prokš (59. Vácha), Fejt.

SVRATKA – LUČICE 0:1

Góly: 35. Lančarič. Rozhodčí: Žaloudek. ŽK: 5:1. Diváci: 85. Poločas: 0:1. Lučice: Rýdl – Pech, Šima, Pavlík, Doležal, Vrána (59. Zvolánek – 82. Freudenreich), Kolář, Císař, Jonáš, D. Svoboda, Lančarič.