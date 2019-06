Domácí fotbalisté doplatili v derby na slabou produktivitu, a z ní je vycvičila Světlá, která vystřelila šestkrát v prvním poločase na bránu a dala čtyři branky. Domácí měli hned dvanáct střel, ale nedali ani jeden gól. Ve druhé půlce už to pak měli domácí těžší, za stavu 4:0 se těžko s výsledkem něco dělá. I přesto domácí hosty přestříleli, ale opět branku nedali.

„Mužstvo je dobré, Snažíme se zapracovat mladé kluky, ale potřebujeme trochu potrénovat a sednou si,“ řekl nový kouč Štoků Josef Pártl.

Góly: 12. Pohnětal, 21. a 66. Čermák, 25., 39., 79. a 89. Křikava, 82. Pešek. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Poločas: 0:4. Štoky: Uhlíř – Miksa, Pernička, Josef Dáňa, A. Dáňa (46. Havel), Šprla, Lóži (62. Vaněk), Prokš (70. J. Kubát), T. Kubát, Starý, Buben. Světlá n. S.: Novotný – Karel, Rezek (59. Muzikář), Čermák, Krajanský (66. Pavlovič), Křikava, Pohnětal, Pešek, Sobek (88. Křivohlavý), Mbemba, Sladkovský.

MÍROVKA – HUMPOLEC B 1:4

Na obou týmech bylo vidět, že se hraje poslední zápas. Utkání bylo bez nasazení, a rozhodně se nehrál běhavý fotbal. Smolařem zápasu byl kapitán domácích Netopilík, který nastřelil dvě tyčky a jedno břevno. Dvakrát trefil do poločasu a jednou po přestávce. Ve 40. minutě Semelka nastřelil z trestného kopu tyč.

Po přestávce se domácí konečně prosadili, po rohu hlavou mířil přesně Rásl. Pak ale oběma týmům odešly síly. Mírovka byla víc na míči, hosté hrozili z brejků a dali z nich čtyři góly.

Góly: 48. Rásl – 50., 59. a 83. Maršík, 61. Paťha. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Poločas: 0:0. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Netopilík, Mach, Lacina, Hakl (66. Provazník), Semelka (78. Pylypenko), Dvořák, Mejstřík, Němec (29. Valášek).

LEŠTINA – TŘEŠŤ 2:2

Hosté byli výborní na balonu, po většinu zápasu drželi míč na svých kopačkách. Domácí spoléhali na brejky. Do vedení šla Leština, kdy Kožnar zahrával roh, přetáhl ho na zadní tyč, kde číhal Mišovic a napálil balon přes celou bránu do protějšího vinglu. Jenže domácí vedoucí branka uspala a tak hosté do poločasu srovnali.

Po změně stran šli hosté do vedení, když přízemní střela vypadla brankáři z ruky a zapadla k tyči. Poté Mičovic nastřelil břevno, dvě šance měl Štros a jednu Bránik. Srovnání se dočkala Leština až dvě minuty před koncem, kdy Švanda sklepl na Mišovice a ten na zadní tyči srovnal.

„Myslím, že spokojení za bod můžeme být. Soupeř byl výborný na míči, celý zápas drželi balon, ale pro nás naštěstí si nic nevytvořili. My jsme vzhledem k tomu, že nás trápí zranění, spoléhali na brejky,“ řekl leštinský kouč David Hospodka.

Góly: 10. a 88. Mišovic – 21. Tausch, 69. Ivan. Rozhodčí: Bílek. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (89. Kříž). Diváci: 100. Poločas: 1:1. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Jelínek (66. Bárta), Forejt, Prchal, Štros, Mišovic, Bránik, Krajíček (79. Švanda), Burjetka.

H. BROD B – HERÁLEC 1:4

„Naši hráči přistoupili k zápasu tak, že už je poslední a že se nemůže nic stát. Navíc i teplé počasí zápasu nepřidalo. Bylo jak v sauně,“ řekl domácí kouč František Souček. Podle něj hosté vyhráli naprosto zaslouženě. Šli si za vítězstvím, chtěli vyhrát. Domácí ještě v pěti případech podržel brankář Zelenka.

Zlomový moment přišel za stavu 1:1, kdy rozhodčí neodpískal faul na domácího hráče. Spoluhráči pak přestali hrát a Herálec tak dal na 2:1, když z půlky přeloboval Boháč brankáře.

Góly: 34. Pabousek – 35., 57. a 65. Boháč, 70. Kovář. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 2:1. Diváci: 75. Poločas: 1:1. H. Brod B: Zelenka – Franc (42. Pazderka), Pártl, Halák, Pabousek – Žáček (46. J. Peřina), Král (46. Látera), Cakl, D. Henek, Hloušek (46. Nedvěd) – Tuhý.