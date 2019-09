ŽDÍREC N. D. – BŘECLAV 4:0

Domácím se podařilo dát poměrně rychlý gól, když Vopršal získal balon na lajně, předložil ho před bránu, kde ho Pavel Novotný uklidil do prázdné brány. Tím se domácí uklidnili a do pauzy ještě přidali dvě branky. Pátek nacentroval, odražený balon se dostal k Janu Novotnému a ten padanou střelou přehodil brankáře. Minutu před koncem pak po rohovém kopu našel Pavel Novotný na zadní tyči Vopršala. Druhý poločas už neměl parametry toho prvního. Hra byla rozháraná. Domácí měli jen náznaky šancí, a jeden z nich ještě dotáhli do gólového konce. Zahradník prostrčil na Koloucha a ten křižnou střelou zakončil skóre. Pak už se zápas jen dohrával.

"V prvním poločase jsme byli lepší, byli jsme víc na balonu. Soupeř hrozil jen z ojedinělých šancí. Druhý poločas už neměl vůbec parametry toho prvního. Říkali jsme si, že úvod sezony budeme hodnotit po pěti kolech, a chtěli jsme tak toto období završit vítězně, to se povedlo a můžeme tak vstup do soutěže hodnotit pozitivně," řekl k utkání ždírecký Martin Slavík.

Góly: 12. Pátek, 28. J. Novotný, 44. Vopršal, 88. Kolouch. Rozhodčí: Liška. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (69. Kriston). Diváci: 210. Poločas: 3:0. Ždírec n. D.: Bartaloš – Fikar, Jeníček, Pátek (70. Kolouch), Klimeš (73. Zahradník) – Dočekal, P. Novotný (79. M. Slavík), J. Novotný (70. O. Slavík), Bureš – Vopršal (79. Koutný), Pelikán. Břeclav: Ševela – Fiala, Trčka, Kurdík (46. Slaný), Herman – Hloch (58. Pavlík), Wallisch, Ianosteac – Kriston, Motyčka (82. Borovský), Zonyga (73. Horčička). Nejlepší hráči: Bureš, Vopršal – Fiala.

JIHLAVA B – H. BROD 3:0

Favoritem byli domácí, a těm také zápas patřil. Do vedení poslal jihlavské mladíky Jawo, který byl faulován ve vápně a sám proměnil nařízenou penaltu. V první půlce mělo „béčko“ Vysočiny další gólové příležitosti, stejně jako po změně stran, ale v koncovce to skřípalo. Hlavně Koubek neměl svůj den a zahodil několik šancí. Hosté tak byli stále ve hře a spoléhali na standardky a rychlé brejky, ale Lancman byl po rohu proti vyrovnání, předvedl skvělý zákrok. A navíc v závěru Jihlava přidala dvě pojistky. Nejdříve si dal po skrumáži vlastní branku Janovský a v poslední minutě protrhl střeleckou smůlu Koubek, který v pádu usměrnil do sítě zpětnou přihrávku Svobody.

Góly: 29. Jawo (PK), 84. vlastní Janovský, 90. Koubek. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:4. Diváci: 55. Poločas 1:0. Jihlava B: Lancman - Svoboda, Křišťál, Kolčava, Trajković - Lát (61. Crha), Kurtalić, Šteffl (76. Pavlas), Sargsyan (82. Koloušek) - Jawo, Koubek. Havlíčkův Brod: Kubát – Cakl, Svoboda, Fikar, Štědrý – Peřina (86. Pazderka), Pabousek, Karlík (81. Janovský), Němec – Hloušek, Darkeh. Nejlepší hráči: Křišťál, Kolčava – Darkeh.