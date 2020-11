Trenér Josef Pártl v mladících vidí budoucnost. „Samozřejmě odchod pěti hráčů musí být znát. Ale nahradili jsme je mladíkama, kterým je všem do dvaceti let, dvěma je dokonce šestnáct. Všichni hráli v základu. To nikdo v týmu nemá. A zase mi po nich pokukují,“ přiznal.

Ovšem ve Štokách doufají, že mladíci ještě zůstanou. „Musí se přeci jen ještě vyhrát a připravit na vyšší soutěž. Za rok za dva pak do ní mohou dorůst. Můžu jim to malovat a vysvětlovat, ale potřebují praxi nahrát v zápase. Stejně tak to měl i Honza Žila. Ještě před třema rokama byl jen pro Štoky a kde je teď,“ uznal.

Štockému kouči, který měl v téměř každém zápase jinou sestavu, navíc chybí střední generace. „Mám buď mladý nebo starý hráče. Nic mezi. Potřeboval bych tak dva tři hráče ve středním věku,“ potvrdil.

Josef Pártl i přes nesnáze samozřejmě věří, že se podaří sezonu zachránit. Jeho tým je totiž třetí od konce a jen se dvoubodovým náskokem na posledního. „Už podruhé nám odložili domácí zápasy. To, že jsem třetí od konce, tak z toho se nehroutím, protože věřím, že to zachráníme. Týmy, které jsou pod námi, jsme porazili a s těmi nahoře jsme hráli vyrovnané partie. Kromě Brodu nás nikdo vyloženě nepřehrál,“ potvrdil.

Hráči Štoků teď momentálně mají od fotbalu úplné volno. „Dokud to šlo, tak jsme chodili hrát fotbal, ale teď to nechávám absolutně na nich. Nic jim neordinuji,“ potvrdil Josef Pártl, který čeká, až se omezení uvolní a bude moct s týmem do tělocvičny. Pak by se začali společně připravovat.