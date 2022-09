Příčina divokého výsledku byla jasná. Želetava přijela do Nedvědice bez brankáře Marka Tománka, opory týmu. „Sestavu jsme lepili na více místech, ale absence gólmana byla zásadní,“ říkal trenér Želetavy Aleš Pacas.

Do branky se v prvním poločase postavil sám, míč lovil ze sítě čtyřikrát. Ve druhé půli se role brankáře ujal Michal Konvalina, ten inkasoval ještě o gól víc. „Celý zápas jsme dotahovali, ale v závěru se to sesypalo a byl z toho takový debakl. My jsme ale zvyklí, že v našich zápasech padá hodně gólů,“ dodával Aleš Pacas.

Skvělá forma Okříšek, polenský lídr na Třebíčsku padl

Nad nedělním výsledkem kroutil hlavou i nedvědický funkcionář Pavel Vejrosta. „Byla to divočina! Na obou stranách hořely obrany, my jsme byli ale lepší v poli a využili jsme toho, že Želetava přijela bez brankáře,“ ohlížel se za první výhrou týmu v I. A třídě.

Podle něho první polovina podzimu ukázala, že I. A třída je zjevně kvalitnější soutěží ve srovnání s I. B třídou. „Viděl jsem všechny naše zápasy a bylo patrné, že soupeři mají vyšší kvalitu. Na druhé straně jsme mohli v prvních šesti kolech uhrát víc než dvě remízy. Přičítám to nezkušenosti našeho mladého mužstva,“ zamýšlel se nad účinkováním Nedvědice v I. A třídě v první polovině podzimu Pavel Vejrosta.

Vysoké nedělní vítězství může jeho mužstvu pomoci, ale úplně snadné to mít nebude. „Teď jedeme na FŠ Třebíč, čeká nás ještě Jemnicko, dva silné týmy,“ dodal Pavel Vejrosta. Nedvědice zůstala v tabulce předposlední.

Ódu na fotbalovou ofenzivní radost zvládlo lépe Velké Meziříčí

Fotbalová škola Třebíč je sice rovněž nováčkem druhé nejvyšší krajské soutěže, ale přesto ji vede. Zatím ještě ani jednou neprohrála, ztratila pouze při dvou remízách.

Želetava drží s devíti body devátou příčku. V dalším kole hostí Kouty, které mají o čtyři body víc a jsou čtvrté.