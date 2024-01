Půlsezona, která příliš nevybočila ze zaběhnutého standardu. Tak nějak by se dalo ve stručnosti shrnout hodnocení uplynulého podzimu, které pro Deník udělal šéf Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina Radek Zima.

Pokud šlo o sportovní stránku věci, byl podzim 2023 v krajských soutěžích na Vysočině vcelku klidný. „Sportovní část proběhla bez problémů. Samozřejmě se objevily některé události, které řešily sportovně-tech-nická a disciplinární komise, ale ty se s tím poradily,“ těšilo Zimu.

Větší vrásky na čele mu ale dělá jiná skutečnost. „To, co nás trápí a co projevuje celkově v českém fotbalu, je čím dál větší agresivita vůči rozhodčím. A to jak ze strany hráčů, ale i diváků. U nás na Vysočině možná ne tolik jako jinde, ale objevuje se to,“ postýskl si.

O příčinách tohoto faktu nechtěl šéf KFS Vysočina spekulovat. „Opravdu nevím, čemu to přičíst. Jestli je to dáno stavem společnosti či dobou, nedokážu důvody přesně pojmenovat,“ přiznal se.

Návrat na místo činu. Fotbalisty Velkého Meziříčí bude opět trénovat Milan Volf

Jediný vážnější exces vůči rozhodčím se na podzim odehrál při utkání I. B třídy mužů v Antonínově Dole při duelu domácího celku s béčkem Světlé. „Ze strany diváků i hráčů došlo k vyhrožování rozhodčím, po utkání tam bylo i nějaké polití pivem. Naštěstí to ale byl jen ojedinělý výstřelek, nic podobného se už řešit nemuselo,“ oddechl si

Radost může předsedovi fotbalu na Vysočině dělat pohled na tabulky všech pěti krajských soutěží mužů. „Ve všech je situace velice vyrovnaná, což slibuje, že nás čeká opravdu velice zajímavé jaro. A to je jen a jen dobře. Třeba v krajském přeboru jsou hned čtyři mužstva, která jsou nachystaná tak, že by mohla v klidu postoupit do divize,“ ocenil.

To, že se podzimním půlmistrem elitní krajské soutěže stali poměrně nečekaně fotbalisté Okříšek, Zimu příliš nepřekvapilo. „Přiznám se, že jsem tak trošku čekal, že se něco podobného může stát. V Okříškách totiž dlouhodobě pracují dobře s mládeží, což se následně pozitivně projevuje také v kategorii mužů. Počítal jsem tak, že budou v první trojce, proto mě jejich aktuální vedení tolik nepřekvapilo. V Okříškách dělají fotbal dobře, staví na vlastních odchovancích,“ vysekl poklonu klubu z Třebíčska.

Krajská elita z Vysočiny je nyní, pokud pomineme druholigový FC Vysočina, hojně zastoupena v moravskoslezské divizi D. Vždyť z šestnácti klubů jich je hned jedenáctka z tohoto kraje.

Jak se jejich podzimní výkony a výsledky zamlouvaly předsedovi KFS Vysočina? „Divize je pro nás vlastně silnějším krajským přeborem. Pokud jde o podzim, nemyslím, že by mě zde něco překvapilo. Možná zkraje sezony mě po loňské skvělé jízdě trošinku zklamal Žďár, který se pohyboval až ve druhé polovině tabulky. Ale pak se chytil a potvrdil své kvality,“ sdělil.

GLOSA: Je čas zanechat svárů, úspěch fotbalové reprezentace je jedinou prioritou

Starosti dělá výkonnému výboru KFS Vysočina situace v soutěžích dorostu. „Krajský přebor máme naplněný dvanácti mančafty, ale trápí nás stav v I. třídě. Zde nám do plného stavu několik týmů schází. Po schůzkách s kluby se objevil požadavek na obnovení kategorie mladšího dorostu. V průběhu ledna proto vytvoříme pracovní skupinu a pro příští ročník se pokusíme pro tuto kategorii soutěž opět vytvořit,“ předestřel Zima.

I vzhledem k problému, který zde již byl zmíněn, je tradičně ožehavým tématem početní stav rozhodčích. „Pokud se bude agresivita vůči sudím stupňovat, bude jejich nedostatek ještě více viditelný. Už nyní pozoruji, kolik mladých rozhodčích pískání po krátké době nechá. Není se co divit, kdo by se chtěl nechat při zápasech neustále urážet a napadat,“ kroutil hlavou.

Do právě začínajícího roku má člen výkonného výboru Fotbalové asociace (FAČR) několik přání. To první se týká financí. „Věřím, že na valné hromadě FAČR se schválí, na základě zvýšení členských příspěvků, přísun více peněz do nižšího fotbalu. Tím se pomůže jeho rozvoji i na té nejnižší úrovni,“ naznačil.

A další přání? „Všem přeji hlavně pevné zdraví, protože od toho se všechno odvíjí. Dál si přeji, ať nás fotbal baví, aby pokračovala dobrá spolupráce s kluby, jak ji máme nastavenou,“ řekl Zima.