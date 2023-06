Kdo by v této konstelaci čekal takový sešup dolů? „Snažili jsme se pořád hrát fotbal, ale dostávali jsme hloupé góly. Jaro se nám vůbec nevydařilo,“ uznal trenér Radim Sehnal.

Jeho svěřenci měli v zimní přestávce řadu svých starostí. „Vůbec se nám nevydařila zimní příprava. Od toho se odvíjely naše problémy. Naši klíčoví hráči byli přes zimu zranění, takže prakticky vůbec nic neodtrénovali,“ vysvětlil Sehnal.

Trenér Radim Sehnal hodnotí poslední utkání sezony i náročné jaro:

Mnohé naznačil již start do druhé části sezony. „Prohráli jsme první tři zápasy,“ připomíná trenér. „Potom jsme se sice trochu zvedli, ale bylo to stále to samé. Dostávali jsme první góly v zápasech. Potom jsme hráli, ale nic z toho. Nedávali jsme šance, v posledních zápasech jsme je ani neměli. Jakmile jsme inkasovali branku, vždycky jsme odešli.“

Záchranu tedy musela Mírovka honit do posledního hvizdu sudího. Podařilo se jí to skalpem o postup bojujícího sousedního Pohledu. „Utkání bylo hodně složité. Já jsem ale sázel na to, že vždycky, když nám teklo do bot, dokázali jsme zabrat. To poslední utkání bylo o bojovnosti a zodpovědnosti,“ oddechl si po nejtěsnějším fotbalovém vítězství Radim Sehnal.

Ten se nyní s Mírovkou loučí a odchází trénovat právě do Pohledu.