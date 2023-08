Vloni jste jako nováček nebyli daleko od postupu do přeboru. Mrzel hodně nezdar v posledním kole? Samozřejmě nás prohra mrzela. Každý chce poslední zápas sezóny vyhrát. Musím se ovšem přiznat, že na následnou rozlučku to mělo vliv jen pár hodin. Z neúspěchu jsme se do rána protancovali.

Start do sezony letos Pohledu vyšel. Plánujete znovu útočit na přebor?

Začátek soutěže nás obvykle zastihne v dobré formě, a to především díky stavu hřiště. O postupu do přeboru se zatím moc nebavíme. Soutěž je letos bohatší o kvalitní mančafty a očekávám jí tedy i vyrovnanější.

Šest gólů za půli. V áčku je velká konkurence, člověk se musí ukázat, ví Chlubna

Vy sám jste ve formě, čtyři góly za zápas nejsou přece jen obvyklé. Jak se to přihodilo? Jaké to byly situace?

Sám nevím, jak se to přihodilo. V týdnu jsem házel méně lopatou, tak mi asi zbyly síly na víkend. V podstatě to byly góly z malého vápna. Těžil jsem z práce celého týmu. Obzvlášť třetí gól byl na stříbrném podnose do odkryté branky.

Vloni jste dal za celou sezónu devět gólů, letos už máte zmíněné čtyři. Plánujete vylepšit loňskou bilanci?

Opravdu jich bylo jen devět? Jak o nich vyprávím manželce a pak ještě jednou dětem, tak mám dojem, že jich muselo být dvakrát tolik. Zkusím přemluvit kluky, ať mi nahrajou na deset kusů. Ať se to dobře počítá.