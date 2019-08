Šlágr v Žirovnici jasně ovládli hosté, vyhráli 4:0. „S Pelhřimovem jsme byli schopni hrát vyrovnanou partii čtyřicet minut, dostali jsme se i do několika šancí. Pak jsme inkasovali gól do šatny a ve druhém poločase už to bylo z naší strany špatné. Pelhřimov zápasu vládnul, my jsme působili odevzdaným dojmem. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ komentuje Martin Švec, trenér Žirovnice. To jeho protějšek Pavel Regásek byl lépe naladěný: „Byl to vydařený zápas, musím za něj kluky pochválit. V úvodu se nám tolik nedařilo, ale postupně jsme se do toho dostávali, naše hra se lepšila. Dokázali jsme si vytvářet brankové příležitosti a i je proměňovat.“

Odjeli zklamaní

Derby na Havlíčkobrodsku vítěze nemělo. Přibyslav se rozešla s Ledčí smírně. „Ledeč byla lepší na míči, důraznější a fotbalovější. My jsme hodně balonů ztráceli a zkrátka tomu něco chybělo. Pozitivní je to, že dokážeme vstřelit branku, ale nedokážeme vyhrát 1:0, což je další věc. Musíme si dát víc záležet na hře,“ má jasno přibyslavský trenér František Polák. „Pro nás je to ztráta. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali, nedali jsme čtyři šance, pak jsme z ojedinělé inkasovali,“ pokrčil rameny ledečský Martin Nepovím.

Rozhodla hrubka

Chotěboř doma udolala Novou Ves 3:1. „Zasloužené vítězství za druhou půlku, protože první nestála za nic,“ stručně hodnotí kouč domácích Miroslav Plíšek. „Inkasovali jsme rychlou branku, ale postupně jsme převzali iniciativu a po několika neproměněných příležitostech jsme ještě do přestávky vyrovnali. Po změně stran byli domácí lepším týmem, bohužel vítěznou branku jsme Chotěboři nabídli naší hrubou chybou,“ shrnul Radek Šikola.

Rychlý gól

Další derby, tentokrát na Třebíčsku, vítěze našlo. Okříšky porazily nováčka z Šebkovic. „Konečně se nám podařilo vyhrát a jsem rád, že kluci, které jsme nasadili, nezklamali. Těším mě, že jsme to odehráli na nulu vzadu, a samozřejmě nás nakopl ten gól v první minutě. Kaňkou je neproměňování šancí, jinak Šebkovice nebyly lehký soupeř, ale naši kluci to odbojovali nadoraz,“ říká trenér Gustav Cabúk. „Když už v první minutě prohráváte, tak se to těžce dojíždí. Byla to pro nás taková škola života. Za stavu 0:1 jsme tam měli jeden nájezd, mohlo být vyrovnáno, ale hoříme na tom, že nejsme schopní využít ty své šance. Jinak jsme neodehráli špatnou partii, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ doplňuje šebkovický Lubomír Venhoda.

Herně byli jinde

Zaslouženou výhru 2:0 nad Sapeli Polná slavila rezerva Velkého Mezřičí. „Soupeře jsme po celý zápas přehrávali, ale tentokrát nám přece jenom trochu vázla kombinace, byli jsme až příliš pomalí na míči. Opět jsme si však vypracovali hodně brankových příležitostí, ale trápíme se nyní trochu v koncovce,“ říká Libor Švec. „Je třeba říci, že vítězství Benfiky Velmezu je naprosto zasloužené a brankový rozdíl měl být vyšší. Jednak dobře zachytal Martin Pokorný a v obraně skvěle pracovalo trio veteránů Petr Barák, Petr Tržil a Tomáš Reiterman. Co se týče zálohy a útoku směrem do ofenzivy – nepředvedli jsme zhola nic. Domácí byli herně úplně jinde,“ uznal předseda fotbalistů TJ Sapeli Jiří Babínek.

Potřetí remíza

Bedřichov má třetí bod, znovu remizoval, tentokrát doma s Třebíčí. „Tohle jsou pro nás jasně ztracené body. Dvoubrankové vedení v poločase bylo pro hosty milosrdné. Bohužel ve druhé půlce jsme přestali hrát, vyklidili střed a hosté vyrovnali. Nevím, jestli zaslouženě, protože už to mělo být rozhodnuté. Zatím jsme podali nejlepší výkon, ale nechápu ten závěr,“ kroutil hlavou kouč Zbyněk Peštál. „My jsme proflákali první poločas, hráli jsme špatně do obrany. Ve druhém jsme se zvedli, je ale pravda, že tam oni měli šance na 4:1, to by bylo asi hotovo. Nakonec jsme vyrovnali a mohli i vyhrát, ale bod bereme se vším všudy,“ tvrdí třebíčský Petr Kylíšek.

Dramatický závěr

Divokou sedmigólovou přestřelku mezi Náměští-Vícenicemi a Speřicemi hodnotili trenéři takto: „Stoprocentně si soupeř zasloužil vítězství víc než my. My jsme dělali obrovské chyby v přechodu do útoku, a soupeř nás z toho trestal smrticími brejky. Ale když jsme vyrovnali na 3:3 a měli v nastavení ještě standardku, věřil jsem, že to zlomíme, i když nespravedlivě. Ale on to chytil brankář, podnikli rychlý brejk a dali na 4:3,“ říká Petr Kylíšek, kouč domácích.

Jiří Holenda, trenér Speřic, byl naopak spokojený: „Náměšť řadím k favoritům soutěže a nic na tom nemění fakt, že se jí nepovedl vstup do sezóny. My jsme osmdesát minut předváděli nadstandardní výkon, ale pak jsme chvilkovou nekoncentrovaností málem o vítězství přišli. Kluci to ale nezabalili a za stavu 3:3 jsme si vytvořili tři tutové šance a jednu z nich proměnili.“