Na vedoucí pozici je po deseti odehraných zápasech Kožlí pouze o skóre před Dlouhou Vsí. O bod za nimi je ledečská rezerva. Dvacet bodů mají Věžnice a devatenáct pak Šmolovy, která v loňské sezoně spadly z I. B třídy. Vedoucí tým tabulky ale postup rozhodně v plánu nemá, a to i v případě že okres vyhraje. „Dobrovolně jsme sestoupili, takže s postupem rozhodně nepočítáme. Nahoru určitě nepůjdeme. Nic se u nás nezměnilo. Máme úzký kádr a i kvalita je někde jinde. Mysleli jsme, že mezi okresem a I.B třídou není takový rozdíl, ale je,“ potvrdil hrající trenér Martin Radoš. Stejně na tom jsou i ve Šmolovech. „Určitě nemáme vyhlášený postup. Necháme to plynout,“ řekl kouč Josef Vaněček.

To druhá Dlouhá Ves by se krajské soutěži nebránila. „Kdyby se nám to povedlo, tak se postupu bránit určitě nebudeme,“ řekl dlouhoveský obránce Luděk Freudenreich.

V nejvyšší okresní soutěži jsou nejlépe střílejícími týmy Dlouhá Ves a Šmolovy, které mají shodně třiačtyřicet branek. Na hrotu jim totiž řádí nejlepší střelci soutěže – Pavel Pospíchal a Ján Bdžoch. Ti také shodně nastříleli třináct branek a celý podzim se přetahovali o vedení tabulky střelců. Ovšem momentálně mají dlouhou pauzu. „Alespoň mají mladí čas natrénovat, aby se nám vyrovnali,“ zavtipkoval pětatřicetiletý útočník Šmolov Ján Bdžoch.