Střelec druhého celku tabulky okresního přeboru už v prvních pětačtyřiceti minutách zařídil svému týmu luxusní náskok týmu. Víc branek v jednom zápase, ale nevstřelil poprvé. „Čtyři a více gólů se mi v jednom zápase v soutěži dospělých už párkrát podařilo. Už si ale nejsem jistý, jestli se mi to povedlo už v prvním poločase,“ zapátral v paměti osmadvacetiletý útočník.

Na svém kontě má už třináct branek a posunul se do čela tabulky střelců soutěže, kde je společně se šmolovským Jánem Bdžochem. „Mám samozřejmě radost, že jsem nastřílel nějaké góly a pomůže to týmu, ale po těch letech co hraji fotbal, už počet branek pro mě tolik neznamená, spíš je pro mě důležitější jaký výkon v zápase předvedu,“ uznal Pospíchal, který také přiznal, že jsou zápasy, kdy žádný gól nedá. „Ale když se mi jich povede v zápase několik pro spoluhráče připravit a jsou z toho pěkné akce, tak z toho mám větší radost, než kdybych ten gól dal sám,“ potvrdil.

Svůj střelecký účet proti „Golčáku“ otevřel už v první minutě, kdy se prezentoval střelou z rohu velkého vápna a míč poslal ke vzdálenější tyči. „Druhý gól jsem dal po pasu za obranu, kde jsem si převzal balon, obešel brankáře a střílel do prázdné branky,“ popsal akci Pospíchal.

Hattrick zkompletoval po průniku po lajně. Jenže u něj nezůstalo. Čtvrtou branku mu naservíroval spoluhráč zpětnou přihrávkou na penaltu. „Průběh zápasu odpovídal výsledku. Sice soupeř oproti předchozím výsledkům nebyl herně až tak špatný, ale my jsme měli lepší produktivitu,“ řekl k utkání Pospíchal, který je rád, že se jeho týmu povedlo po dvou předchozích porážkách zvítězit. „Už bylo potřeba opět bodovat.

O víkendu se ukázalo, že je důležité, jak se tým sejde. Jsou zápasy, kdy pár kluků vypadne a na hře a výsledku se to značně podepíše,“ naznačil útočník Dlouhé Vsi. Ta je zatím na druhém místě okresního přeboru. Sezona je tak rozjetá dobře. „Máme teď v týmu dobrou partu, kdyby nás tak nebrzdila zranění a nastupovali jsme ve stabilní sestavě, tak by byly výsledky lepší. Hodně nás v týmu limituje zranění, protože některé zápasy v okresním přeboru mají k fotbalu daleko,“ uznal Pospíchal.

Tomu osobně vynucená pauza způsobená vládními nařízeními příliš nevadí. „Aspoň stihnu doléčit všechna zranění z předchozích zápasů. Navíc mně spíš vadilo, že se hrálo bez diváků. To pak vypadá, že jste na tréninku a ne na zápase. Není to ta správná atmosféra,“ dodal. Navíc si myslí, že pauza rozhodně nebude jen dvoutýdenní. „Myslím, že se to protáhne,“ podotkl.