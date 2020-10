V sezoně 2012/2013 napadl v okresním přeboru ve Starém Ransku divák rozhodčího. Kvůli dvěma červeným kartám. Dohrávka šestnáctého kola Starého Ranska s béčkem Světlé, která skončila bezbrankovou remízou, byla hlavně po jejím skončení hodně napínavá.

Hlavní arbitr Radek Vojtíšek rozdal dvě červené karty. Nejprve vyloučil domácího Michala Ročárka, po zápase za kritiku své osoby dal červenou i Jiřímu Janáčkovi. To se znelíbilo jednomu z diváků a do rozhodčího se pustil. Fyzicky ho napadl.

Sudího měl při incidentu podle nejmenovaného zdroje chránit asistent na lajně Jan Licek, který konflikt odnesl namoženou rukou. Hlavní arbitr utkání se tehdy odmítl k incidentu vyjádřit. „Nezlobte se, jsem na vojenském cvičení a nechci se k tomu vyjadřovat,“ pouze řekl do telefonu.

Jeho asistent Jan Licek pro změnu Deníku nezvedal telefon vůbec. „Byli potrestáni dva hráči Starého Ranska za červené karty, oddíl dostal pokutu za nedostatečnou pořadatelskou službu a na jejich domácí zápasy bude jezdit delegát,“ upřesnil sekretář OFS Luboš Vaněk.

HROMADNÉ KONTUMACE

Necelý měsíc před koncem té samé sezóny, tedy 2012/2013 byl zkontumován nevídaný počet zápasů. Celkem devatenáct.

Ve většině případů jsou na vině především funkcionáři jednotlivých oddílů, kteří svojí nedbalostí nezaplatili včas příspěvky FAČR, a hráči tak nastupovali bez potřebného ID na registračních průkazech. „Je to nedbalost jednotlivých oddílů. Věřím, že se tímto ponaučí,“ řekl sekretář OFS Havlíčkův Brod Luboš Vaněk.

Některé zápasy byly zkontumovány kvůli neoprávněným startům. Příkladem byl duel České Bělé s Malčí. Za hostující tým nastoupil Marek Musílek, který ale v před-chozím utkání inkasoval červenou kartu a dostal stopku na jeden zápas.

Na chybu v zápise o utkání a na neoprávněný start hráče přišel předseda FK Česká Bělá Martin Klofáč. „Maleč to neměla vůbec zapotřebí. Jasně naši oslabenou sestavu přehrála. My chceme, aby to oddíly u nás vůbec nezkoušely s hráči, kteří nemají právo nastoupit,“ poznamenal Klofáč.

Zarážející bylo chování malečského Marka Musílka po zápase. Když byl vyzván rozhodčím, aby se legitimoval občanským průkazem, prostě sedl do auta a ujel.