Zápas I.B třídy byl od samého začátku nervózní. Tehdy pátá Lípa prohrávala s beznadějně poslední Dlouhou Vsí 3:1. Incident přišel v šedesáté minutě, kdy pomezní rozhodčí odmával souboj dlouhoveského Poláka s domácím Janem Prokšem jako odkop od hostující branky. To se Prokšovi nelíbilo a svůj názor pomeznímu Čamrovi řekl. „Pouze jsem mu řekl, že to byl jasný roh, a odešel jsem na půlku hřiště,“ prozradil Prokš.

Jenže toto upozornění na chybné rozhodnutí se pomeznímu rozhodčímu nelíbilo a začal vše konzultovat s hlavní rozhodčí Mirkou Bártovou. Ta nakonec udělila Prokšovi žlutou kartu. Potom se lipský hráč rozeběhl k pomeznímu Čamrovi a hrudníkem ho inzultoval k zemi. „Měl být jasný roh a rozhodčí ukáže na odkop od branky. Tento rozhodčí má na Lípu asi pivku, protože nás už mával asi dvakrát, a vždy to bylo špatně. Prostě mě vyprovokoval a já do něj hrudníkem strčil a on se skácel, jak já nevím, co bych mu udělal. Byl to z mé strany zkrat, víc k tomu nemám co říci,“ dodal Prokš.

Částečně se za svého svěřence postavil i tehdejší trenér Lípy Zdeněk Jungvirt. „Ten pomezní Prokše normálně vyprovokoval. Volal na něj jak na nějakého psa, ať k němu jde. Kdyby se choval normálně, tak by k tomu nedošlo. To samozřejmě Prokše neomlouvá, takto jednat nemůže. Zápas nezvládla ani hlavní rozhodčí Bártová, která to kazila na obě strany. Nevím, co se s těmi rozhodčími děje,“ kroutil hlavou.

Duel v Lípě byl hlavním bodem zasedání disciplinární komise, která dala jasný a tvrdý verdikt. Osmnáct měsíců bez fotbalu. „Komise se na výši a formě trestu jednomyslně shodla,“ řekl tehdejší předseda krajské disciplinárky Roman Šoukal. Sazba za inzultaci rozhodčího je v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. „Přihlédli jsme k tomu, že hráč už byl v minulosti několikrát disciplinárně trestán. Od ještě vyšší sazby ho naopak uchránilo to, že pomezního sudího nijak surově nenapadl,“ podotkl Šoukal.

S výší trestu nakonec souhlasil i samotný Jan Prokš. „Podle mě je ten trest adekvátní. Nezbývá mi nic jiného než teď jenom poctivě trénovat, abych za rok a půl byl připravený naskočit,“ řekl tehdy třiadvacetiletý provinilec.

Opačného názoru byl ale trenér Jungvirt. „Podle mě je to neadekvátní trest. Bral bych, kdyby to bylo do dvanácti měsíců. Ten kluk je v laufu a teď má jen trénovat. Nechyboval jen on, ale i rozhodčí. A ti zůstali bez trestu,“ zlobil se Jungvirt a dodal: „Výsměchem je i potrestání našeho kapitána, který byl disciplinární komisí pozván jako svědek a tam mu řekli, že lže, a dostal na tři měsíce zákaz vykonávat funkci kapitána,“ podotkl Jungvirt.

„Neuvedl skutečnosti tak, jak byly a jak je popsali ostatní svědkové. Proto jsme se rozhodli potrestat i jeho,“ odůvodnil potrestání Miroslava Prokše Šoukal.