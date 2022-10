Ohlédnutí za nedělními brankami dvaatřicetiletého Jana Pavouka bylo jednoduché. „Žádné výstavní góly to tentokrát nebyly, všechny mi přišly takové ušmudlané,“ říkal kanonýr víkendu na Pelhřimovsku. „V klubu těžím z dobré práce spoluhráčů,“ dodával.

V případě fotbalu, jaký vyznává Maraton, celým názvem FK Maraton Pelhřimov C, to není žádná fráze. Mužstvo složené ze zkušených fotbalistů je známé týmovým pojetím a vytříbenými kombinacemi.

Jan Pavouk v něm působí už deset let. V osmnácti letech se objevil v pelhřimovském áčku, po několika letech rychle kývl na nabídku, kterou nedostává kdekdo. „A pořád jsem tam nejmladší, i když někdo nový přijde, tak je starší než já. Ale jádro mužstva zůstalo celých těch deset let stejné,“ zdůrazňuje nejlepší střelec týmu, který po reorganizaci pelhřimovského fotbalu začínal v nejnižší soutěži a letos hraje prvním rokem 3. třídu. S jednou ztrátou se drží na čele tabulky.

Statistiku si Jan Pavouk nevede, snad si jen všiml, že se v posledních sezonách začíná v koncovce prosazovat víc než před pár lety. „Fotbal v Maratonu je hlavně o partě. Kdo klubem prošel, má k němu silné pouto. I ti, kteří už s aktivním fotbalem skončili, se pořád k Maratonu hlásí,“ připomíná Jan Pavouk.

Po sloučení pelhřimovských klubů je o jeho služby zájem i v klubovém béčku, které je nováčkem v 1. B třídě, ostatně v této soutěži nastřílel během tří podzimních startů pět gólů. „Když mě béčko potřebuje, rád jim pomůžu. Tam je to jiné, mladí kluci běhají, já se můžu soustředit na koncovku. V Maratonu naopak musím běhat já,“ porovnává Jan Pavouk dva týmy, za které na podzim hrál.

Vedle fotbalistů starších o patnáct i víc let se cítí dobře, podobně dlouhou kariéru jako oni ale neplánuje. „Pár let ještě hrát chci, ale nemyslím si, že vydržím do padesáti,“ dodává kanonýr víkendu na Pelhřimovsku Jan Pavouk.

KANONÝR DENÍKU - 12. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Ondřej Král (Herálec, okresní přebor) - 4 branky

JIHLAVSKO: Daniel Voráč (Sl. Polná, krajský přebor) - 3 branky

PELHŘIMOVSKO: Jan Pavouk (Pelhřimov C, 3. třída) - 4 branky

TŘEBÍČSKO: Josef Pacal (Přibyslavice B, 4. třída) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Ivo Plhal (Rad. Svratka B, 4. třída) - 4 branky